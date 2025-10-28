HKMA menyelesaikan fase 2 pilot e-HKD, merencanakan peluncuran

Otoritas Hong Kong telah menyelesaikan fase kedua program percontohan e-HKD, dengan peluncuran mata uang digital bank sentral yang sebagian besar ditujukan untuk klien institusional.

Ringkasan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) telah menyelesaikan Fase II program percontohan dolar Hong Kong digital, mengungkapkan bahwa baik e-HKD maupun deposito yang ditokenisasi memungkinkan transaksi yang hemat biaya, dapat diprogram, dan aman.

Setelah uji coba, HKMA berencana memprioritaskan pengembangan e-HKD untuk aplikasi keuangan grosir, menerbitkan standar tokenisasi umum, dan menyelesaikan persiapan kebijakan, hukum, dan teknis pada pertengahan 2026.

Menurut laporan media lokal, Hong Kong Monetary Authority telah menyelesaikan program percontohan dolar Hong Kong digital dan merilis laporan yang menguraikan temuan utama dari uji coba tersebut. Lembaga ini berencana meluncurkan mata uang digital untuk klien institusional setelah persiapan yang diperlukan selesai.

Fase II program percontohan berfokus pada pengujian aplikasi dunia nyata dari e-HKD dan membandingkannya dengan deposito yang ditokenisasi, yang merupakan representasi digital dari uang bank komersial. Total 11 proyek uji coba dilakukan bekerja sama dengan bank, perusahaan teknologi, dan penyedia layanan keuangan.

Berdasarkan hasil dari uji coba, otoritas menyimpulkan bahwa dolar Hong Kong digital serta deposito yang ditokenisasi dapat digunakan untuk memfasilitasi "transaksi yang hemat biaya, dapat diprogram, dan kuat."

Tidak hanya itu, uji coba juga mengungkapkan bahwa karena sistem regulasi perbankan Hong Kong yang terperinci dan mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif, masyarakat telah menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap rencana mata uang digital wilayah administratif khusus tersebut.

Tingkat kepercayaan publik ini ditambah dengan perkembangan yang dipublikasikan dari bank sentral, penggunaan e-HKD dan deposito yang ditokenisasi telah mendapatkan dukungan dan penerimaan luas dari pengguna institusional dan ritel.

Namun, otoritas menemukan bahwa ada permintaan yang lebih besar untuk CBDC Hong Kong di kalangan pemain institusional dibandingkan dengan investor ritel. Bahkan, beberapa lembaga keuangan telah mulai menggunakan e-HKD untuk pengembangan ekosistem yang ditokenisasi dan penyelesaian perdagangan internasional, menandakan kegunaannya dalam keuangan global.

Akibatnya, HKMA berencana memprioritaskan pengembangan e-HKD untuk "aplikasi grosir" dan mempromosikan penggunaannya sebagai instrumen pembayaran untuk lembaga keuangan. Untuk mempersiapkan peluncuran, regulator sedang menyiapkan kebijakan, kerangka hukum dan teknologi untuk mendukung e-HKD. Persiapan ini akan dirilis pada paruh pertama tahun 2026.

Pengembangan e-HKD

Sebagai bagian dari peluncuran, HKMA akan menerbitkan serangkaian standar tokenisasi untuk mendorong adopsi luas mata uang digital yang dapat diprogram. Standar ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan aplikasi dolar Hong Kong digital di masa depan.

Direktur Eksekutif HKMA, Eddie Yue mengatakan bahwa kedua fase program percontohan mata uang digital telah mencapai hasil yang signifikan, yang akan membantu lembaga dalam memahami lebih lanjut tentang pengembangan mata uang digital. Dia mengatakan bahwa otoritas keuangan akan terus bekerja pada proyek tersebut untuk kemungkinan ekspansi ke penggunaan ritel.

Pada Agustus 2025, Bank of China Hong Kong menyelesaikan pengujian untuk e-HKD dengan mendistribusikan voucher HKD digital simulasi kepada hampir 500 peserta yang memiliki dompet terpadu. Pengguna dapat membelanjakannya di kedai kopi lokal, menyelesaikan lebih dari 1.500 transaksi uji.

Pejabat keuangan Hong Kong telah bekerja pada mata uang digital bank sentral sejak 2017, dengan menerapkan teknologi blockchain dalam pembuatannya. Pada 2023, proyek CBDC tersebut berganti nama menjadi dolar Hong Kong digital atau e-HKD.

Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar yang disebut "Digital HKD Plus," yang bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan uang digital dalam pengaturan kehidupan nyata. Jika e-HKD mendapatkan peluncuran resmi, itu akan menjadi metode pembayaran digital pertama yang diakui di wilayah tersebut.