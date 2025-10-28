Cathie Wood's ARK Invest Menjual AMD dan Shopify Sambil Menambahkan Saham Block dan Robinhood

TLDR

ARK Invest milik Cathie Wood melakukan beberapa perubahan portofolio minggu lalu. Perusahaan investasi tersebut mengurangi posisi di beberapa saham teknologi AS sambil menambah perusahaan fintech, streaming, dan teknologi Tiongkok.

Penjualan terbesar ARK pada 24 Oktober melibatkan Advanced Micro Devices. ARK Innovation ETF menjual 23.717 saham AMD senilai $5,57 juta. Saham perusahaan chip ini telah naik pada 2025 karena permintaan chip AI.





Advanced Micro Devices, Inc., AMD



Perusahaan tersebut juga menjual 39.077 saham Shopify senilai $6,53 juta. Penjualan lainnya termasuk 107.510 saham Iridium Communications senilai $1,96 juta. ARK menjual 32.384 saham Palantir dan 26.089 saham Roblox, dengan total lebih dari $9 juta.

ARK Genomic Revolution ETF mengurangi kepemilikan Tempus AI-nya. Dana tersebut menjual 19.391 saham senilai $1,69 juta. Penjualan ini tampaknya untuk mengamankan keuntungan dari saham yang berkinerja baik tahun ini.

Pada 27 Oktober, ARK membeli saham Block Inc. senilai $30,9 juta melalui tiga ETF. ARK Innovation ETF memperoleh 210.916 saham Block. ARK Next Generation Internet ETF membeli 59.827 saham Block.





Block, Inc., SQ



ARK Fintech Innovation ETF membeli 114.842 saham Block. Block Inc., yang didirikan bersama oleh Jack Dorsey, mengoperasikan beberapa unit bisnis dalam ekosistem aset kripto. Produknya termasuk Square, dompet mobile Cash App, dompet keras bitcoin Bitkey dan sistem penambangan bitcoin Proto.

Investasi Fintech Berkembang

ARK melakukan pembelian terbesarnya di Robinhood Markets pada 24 Oktober. Perusahaan tersebut menginvestasikan sekitar $21 juta di platform perdagangan tersebut melalui beberapa ETF. Ini menunjukkan fokus baru pada perusahaan teknologi keuangan.

ARK membeli 268.833 saham DraftKings melalui dua ETF pada 27 Oktober. DraftKings adalah perusahaan hiburan olahraga digital dan perjudian utama di AS. DraftKings baru-baru ini mengakuisisi Railbird Technologies untuk mendukung peluncuran pasar prediksi yang direncanakan.

Perusahaan tersebut memulai posisi baru di Netflix. ARK membeli sekitar 15.700 saham dengan nilai mendekati $17 juta. Pembelian ini terjadi setelah saham Netflix mengalami penurunan baru-baru ini.

Penambahan Teknologi Tiongkok dan Biotek

ARK meningkatkan kepemilikan Baidu-nya melalui tiga ETF berbeda. Dana tersebut membeli 51.323 saham dengan total $6,18 juta. Perusahaan tersebut menambahkan lebih dari 61.000 saham Alibaba.

Wood menyatakan bahwa valuasi teknologi Tiongkok sekitar setengah dari perusahaan AS. ARK juga membeli saham di BYD Company. Pembuat kendaraan listrik ini sesuai dengan tema investasi otomatisasi dan robotika perusahaan.

Dana biotek ARK tetap aktif selama minggu tersebut. Dana ARKG membeli 10.818 saham Arcturus Therapeutics senilai $130.000. ETF unggulan ARKK menambahkan 1,35 juta saham Pacific Biosciences senilai $2,64 juta.

ARK membeli 162.279 saham 10x Genomics melalui dua dana senilai $2,17 juta. Perusahaan tersebut memperluas investasi Qualcomm-nya menjadi $33 juta. Saham Block naik 0,77% pada 27 Oktober, ditutup pada $80,15.

