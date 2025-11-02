Miliaran Datang Untuk Membeli XRP, Pakar Mengatakan Anda Belum Melihat Guncangan Pasokan

Dengan perusahaan treasury XRP baru Evernorth yang merencanakan IPO tahun depan, seorang pakar pasar telah menyarankan bahwa pembelian yang dihasilkan dapat menyebabkan kejutan pasokan XRP. Insinyur perangkat lunak dan tokoh komunitas XRP Vincent Van Code membuat pernyataan ini di X saat membahas potensi dampak kemunculan Evernorth pada arah harga XRP.

