Perwakilan kreditor Sunil: Kreditor FTX hanya melihat tingkat pemulihan aktual sebesar 9% hingga 46% dari aset kripto mereka.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa Sunil, seorang perwakilan kreditor FTX, mentweet bahwa kreditor FTX sebenarnya belum menerima pembayaran penuh. Tingkat pemulihan cryptocurrency sebenarnya adalah antara 9% dan 46%, tetapi mengingat harga cryptocurrency yang lebih tinggi pada saat pembayaran 143%, tingkat pemulihan sebenarnya mungkin bahkan lebih rendah. Pemulihan tambahan akan datang dari airdrop kepada kreditor FTX oleh beberapa proyek (di luar proses kebangkrutan). Paradex telah melakukan airdrop kepada kreditor FTX, dan lebih banyak proyek diharapkan akan mengikuti.
