Saham AMD: Analis Menaikkan Target Harga ke $300 Menjelang Laporan Pendapatan 04 November

AMD melaporkan pendapatan Q3 2025 pada 4 November setelah penutupan pasar dengan analis memperkirakan $1,17 per saham dan $8,76 miliar dalam pendapatan

Saham telah naik 112% pada 2025 didorong oleh kekuatan bisnis pusat data dan kesepakatan baru dengan OpenAI dan Oracle

Analis Susquehanna Christopher Rolland menaikkan target harganya menjadi $300 dari $210 mengutip permintaan pusat data dan PC yang lebih kuat

Pedagang opsi memposisikan untuk pergerakan 9,12% ke kedua arah setelah pengumuman pendapatan

Wall Street mempertahankan peringkat Moderate Buy dengan 29 rekomendasi Beli dan 10 rekomendasi Tahan dan target harga rata-rata $252,42

AMD melaporkan hasil keuangan kuartal ketiga 2025 pada Selasa, 4 November, setelah penutupan pasar. Analis Wall Street memproyeksikan laba per saham sebesar $1,17 dengan pendapatan $8,76 miliar.

Perkiraan pendapatan mewakili peningkatan 27,2% dari kuartal yang sama tahun lalu. Pendapatan diperkirakan akan naik 28% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.





Perusahaan telah memberikan kejutan pendapatan positif baru-baru ini. AMD hanya dua kali gagal memenuhi estimasi analis dalam sembilan kuartal sebelumnya.

Saham AMD telah melonjak 112% pada 2025. Keuntungan ini berasal dari kekuatan bisnis pusat data dan ekspansi di pasar-pasar utama.

Perusahaan baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan OpenAI dan Oracle. Kemitraan ini menunjukkan permintaan untuk chip AMD dari perusahaan-perusahaan AI besar.

Analis Susquehanna Christopher Rolland menaikkan target harga AMD menjadi $300 dari $210. Dia mempertahankan peringkat Beli untuk saham tersebut.

Rolland mengharapkan hasil yang sedikit lebih baik didorong oleh permintaan yang lebih kuat di pusat data dan unit PC. Dia mengatakan produksi chip pusat data MI350 seharusnya meningkat tajam pada paruh kedua tahun ini.

Target Analis Menunjukkan Kenaikan

Analis Rosenblatt Securities Kevin Cassidy mempertahankan peringkat Beli dan target harga $250. Cassidy memprediksi "kuartal beat-and-raise yang moderat" untuk AMD.

Analis tersebut menunjuk pada permintaan yang lebih kuat untuk chip PC dan server. Dia juga mengharapkan keuntungan pangsa pasar yang berkelanjutan di kedua segmen.

Analis Wedbush Dan Ives mempertahankan peringkat Outperform pada saham tersebut. Ives menyoroti adopsi chip MI300 AMD yang meningkat di antara pelanggan cloud dan perusahaan besar.

AI Analyst TipRanks menaikkan target harga menjadi $295 dari $261. AI tersebut mempertahankan peringkat Outperform berdasarkan kinerja keuangan yang kuat dan sinyal teknis positif.

Pasar Opsi Menandakan Volatilitas

Pedagang opsi memposisikan untuk pergerakan besar setelah pengumuman pendapatan. Pergerakan pendapatan yang diharapkan berada pada 9,12% ke kedua arah.

Angka ini berasal dari perhitungan straddle at-the-money dari opsi yang paling dekat dengan kedaluwarsa setelah pengumuman. Posisi ini menunjukkan pedagang mengharapkan volatilitas.

Wall Street saat ini memiliki peringkat konsensus Moderate Buy pada AMD. Peringkat ini didasarkan pada 29 rekomendasi Beli dan 10 rekomendasi Tahan.

Target harga rata-rata berada di $252,42. Ini mewakili potensi penurunan 1,44% dari level saat ini.

Saham AMD ditutup pada $255,84 pada hari Jumat. Perusahaan telah mendapat manfaat dari permintaan yang berkembang untuk prosesor AI sepanjang 2025.

