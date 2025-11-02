KapKap Mengumpulkan $10 Juta dalam Putaran Pendanaan Terbaru

Poin Kunci: Poin Kunci 1

KapKap mengamankan $10 juta dalam pembiayaan yang dipimpin oleh Animoca Brands dan Unicorn Verse, bertujuan untuk meningkatkan platform Web3 berbasis AI-nya dan memperluas fitur KAPS.

Investasi ini menyoroti minat yang berkembang dalam integrasi AI-Web3, berpotensi mempengaruhi kemitraan dengan SNK, BAYC, dan ApeCoin DAO.

KapKap Mengamankan $10M untuk Mendorong Pertumbuhan Web3 Berbasis AI

KapKap mengumumkan penutupan sukses putaran pembiayaan senilai $10 juta yang melibatkan investor top seperti Animoca Brands dan Shima Capital pada tahap seed dan Unicorn Verse pada putaran strategis. Perkembangan ini memposisikan KapKap untuk memperluas platform Web3 berbasis AI-nya dengan memanfaatkan Key Attention Pricing System (KAPS) untuk mengukur keterlibatan pengguna.

Meskipun ada rumor tentang potensi dampak pada pasar NFT dan cryptocurrency terkait, tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi spekulasi ini. Pihak-pihak yang terlibat tetap fokus pada kemajuan teknologi proyek dan kemitraan strategis.

Menurut pernyataan resmi KapKap, "KapKap mengubah perhatian dan loyalitas pengguna menjadi reputasi dan nilai yang terukur. Dengan melacak gameplay, aktivitas sosial, dan partisipasi kreatif, KAPS menghasilkan k-score unik untuk setiap pengguna, memungkinkan distribusi nilai yang adil dan transparan di seluruh ekosistem." – Situs Resmi KapKap

Penurunan Harga APE Di Tengah Kemajuan Strategis KapKap

Tahukah Anda? KAPS inovatif KapKap, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang keterlibatan pengguna melalui reputasi yang terukur, menggaungkan kisah sukses awal seperti NBA Top Shot dari Dapper Labs, yang secara signifikan meningkatkan aktivitas pengguna melalui kolaborasi NFT strategis.

Menurut data CoinMarketCap, ApeCoin (APE) saat ini diperdagangkan pada $0,41, dengan kapitalisasi pasar sebesar $308,65 juta. Kapitalisasi pasar yang terdilusi sepenuhnya berdiri di $410,08 juta. Volume perdagangan 24 jam APE mencapai $19,12 juta, menunjukkan penurunan sebesar 8,12%. Selama 90 hari terakhir, harga telah menurun sebesar 26,80%, sementara pasokan yang beredar adalah 752,65 juta dari maksimum 1 miliar, terakhir diperbarui pada 10:32 UTC pada 2 November 2025.

ApeCoin(APE), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 10:32 UTC pada 2 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim peneliti Coincu menyoroti fokus pada pemanfaatan teknologi AI yang sedang berkembang untuk berinovasi dalam ruang Web3. Tren historis menunjukkan investasi semacam itu dapat memicu kemajuan dalam aplikasi terdesentralisasi dan meningkatkan pengakuan untuk model perhatian dan reputasi berbasis blockchain.