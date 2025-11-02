Rumania Memblokir Polymarket Karena Operasi Perjudian Tanpa Izin

TLDR

Regulator perjudian Rumania telah memblokir Polymarket karena beroperasi tanpa lisensi setelah platform tersebut menangani lebih dari $600 juta dalam taruhan terkait pemilu

Kantor Nasional untuk Perjudian mengatakan pasar prediksi Polymarket dianggap sebagai perjudian menurut hukum Rumania, baik menggunakan kripto maupun mata uang tradisional

Otoritas Rumania menyebutkan tidak adanya perlindungan pemain, pelaporan pajak, dan kontrol anti-pencucian uang sebagai pelanggaran utama

Polymarket menghadapi pembatasan serupa di AS, Prancis, Belgia, Polandia, Singapura, dan Thailand karena operasi tanpa lisensi

Platform tersebut sedang mempersiapkan untuk kembali ke pasar AS pada akhir November dengan taruhan olahraga terbatas setelah menerima izin regulasi

Rumania telah menambahkan Polymarket ke daftar hitam situs perjudian terlarang. Kantor Nasional untuk Perjudian negara tersebut membuat keputusan setelah meninjau operasi platform selama pemilihan umum baru-baru ini.

Regulator mengatakan Polymarket memproses lebih dari $600 juta dalam taruhan pada pemilihan presiden dan pemilihan lokal Rumania. Pengguna memasang taruhan pada hasil pemilihan menggunakan cryptocurrency melalui platform tersebut.

Apa yang Ditentang Rumania

Pejabat Rumania mengatakan Polymarket beroperasi sebagai layanan perjudian tanpa lisensi. Platform tersebut memungkinkan pengguna untuk bertaruh satu sama lain pada peristiwa masa depan, yang termasuk dalam undang-undang perjudian negara tersebut.

Vlad-Cristian Soare, presiden Kantor Nasional untuk Perjudian, mengatakan masalahnya adalah tentang kepatuhan hukum, bukan teknologi. Dia menyatakan bahwa taruhan yang ditempatkan dalam kripto dihitung sama dengan taruhan yang dibuat dalam lei Rumania berdasarkan undang-undang saat ini.

Regulator menemukan beberapa masalah dengan operasi Polymarket. Platform tersebut tidak mengajukan laporan pajak di Rumania. Tidak memiliki sistem perlindungan pemain yang diperlukan. Layanan tersebut juga tidak mengikuti aturan anti-pencucian uang yang harus dipenuhi oleh operator berlisensi.

Sementara Polymarket menyebut dirinya sebagai platform "perdagangan acara", otoritas Rumania melihatnya secara berbeda. Mereka menunjuk pada strukturnya di mana pengguna bertaruh uang pada hasil yang tidak pasti dan platform mengambil komisi. Ini memenuhi definisi hukum perjudian di Rumania.

Penyedia layanan internet di Rumania sekarang harus memblokir akses ke Polymarket. Larangan tersebut mencegah pengguna Rumania mengakses situs melalui jaringan lokal.

Daftar Pembatasan yang Semakin Bertambah

Rumania bergabung dengan beberapa negara lain yang telah membatasi Polymarket. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mendenda platform tersebut pada 2022 karena menjalankan pasar derivatif yang tidak terdaftar. Tindakan tersebut memaksa Polymarket untuk memblokir semua pengguna Amerika.

Prancis, Belgia, Polandia, Singapura, dan Thailand juga telah membatasi akses ke situs tersebut. Setiap negara menyebutkan kekhawatiran serupa tentang operasi perjudian tanpa lisensi.

Platform tersebut terus beroperasi di negara-negara di mana tidak menghadapi pembatasan. Polymarket baru-baru ini menerima investasi sebesar $2 miliar dari Intercontinental Exchange, yang memiliki Bursa Efek New York.

Polymarket sedang bekerja untuk kembali ke pasar AS. Laporan mengatakan platform tersebut berencana untuk melanjutkan perdagangan terbatas di Amerika sebelum akhir November. Fokusnya akan pada pasar terkait olahraga pada awalnya.

CFTC baru-baru ini mengeluarkan surat tidak mengambil tindakan kepada bursa derivatif kripto yang diakuisisi Polymarket. Surat ini membuka jalan bagi platform untuk menawarkan beberapa layanan kepada pengguna AS lagi.

Larangan Rumania mempengaruhi pengguna yang memasang taruhan pada perlombaan politik melalui platform tersebut. Taruhan pemilu telah menjadi salah satu kategori Polymarket yang paling populer, menarik volume perdagangan tinggi selama pemungutan suara besar.

Postingan Romania Blocks Polymarket Over Unlicensed Gambling Operations pertama kali muncul di CoinCentral.