Strategi Pinjaman Bitcoin (BTC) Memitigasi Dampak Kejatuhan Pasar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 23:56


Zach Anderson
02 Nov 2025 15:40

Penurunan harga Bitcoin baru-baru ini menyebabkan likuidasi yang signifikan, tetapi pinjaman dengan jaminan BTC menawarkan strategi keluar yang terkendali, menurut CoinMarketCap.

Penurunan harga Bitcoin yang dramatis pada 10 Oktober 2025, dari sekitar $122.000 menjadi $102.000 dalam waktu kurang dari satu jam, menandai salah satu peristiwa likuidasi paling signifikan dalam sejarah cryptocurrency. Menurut CoinMarketCap, penurunan mendadak ini mengakibatkan likuidasi lebih dari $19 miliar dalam posisi leverage di berbagai bursa, dengan Bitcoin (BTC) sempat turun di bawah angka $100.000 sebelum pulih sebagian.

Penggunaan Strategis Pinjaman dengan Jaminan Bitcoin

Di tengah gejolak ini, perusahaan dan trader yang menggunakan Bitcoin sebagai jaminan untuk pinjaman berhasil mempertahankan likuiditas tanpa harus menjual aset. Strategi ini memberikan jalan keluar yang terkendali, mengurangi dampak langsung dari kejatuhan harga. Sistem otomatis memainkan peran penting dalam proses ini, memungkinkan peserta untuk menavigasi kondisi pasar yang bergejolak secara efektif.

Reaksi Pasar dan Wawasan

Reaksi pasar terhadap penurunan mendadak memperkuat kebutuhan akan strategi manajemen risiko yang kuat di sektor cryptocurrency. Penggunaan pinjaman dengan jaminan BTC sebagai instrumen keuangan menunjukkan potensi mereka untuk memberikan stabilitas selama periode volatilitas pasar yang ekstrem. Pendekatan ini menyoroti peningkatan kecanggihan dalam alat yang tersedia bagi trader dan institusi crypto.

Implikasi Masa Depan untuk Perdagangan Crypto

Seiring pasar cryptocurrency terus berkembang, penggunaan strategis pinjaman dengan jaminan Bitcoin mungkin akan semakin umum. Metode ini menawarkan solusi yang layak untuk mengelola risiko, memungkinkan trader dan institusi untuk mempertahankan posisi tanpa melikuidasi aset selama penurunan pasar. Peristiwa 10 Oktober menjadi pengingat akan volatilitas yang melekat pada pasar crypto dan pentingnya strategi keuangan yang inovatif.

Untuk wawasan lebih lanjut tentang dinamika pasar Bitcoin terbaru, kunjungi artikel asli di CoinMarketCap.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-loan-strategies-mitigate-market-crash-impact

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

