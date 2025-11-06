Anggota parlemen Polandia telah dijanjikan masing-masing satu salinan buku "The Bitcoin Standard" untuk memperkenalkan diri mereka dengan crypto

Anggota parlemen Polandia telah dijanjikan masing-masing satu salinan buku "The Bitcoin Standard" untuk memperkenalkan diri mereka dengan masalah yang mereka coba atur.

Inisiatif ini datang pada waktu yang tepat, karena pembuat undang-undang di Warsawa masih berjuang untuk mengadopsi kerangka hukum yang akan memperkenalkan aturan bagi industri tanpa menghambatnya.

Politisi Polandia didesak untuk membaca tentang Bitcoin

Sekelompok penggemar Bitcoin di Polandia telah berupaya untuk mencerahkan perwakilan mereka di cabang legislatif tentang cryptocurrency.

Mereka berencana untuk mengirimkan setiap anggota di Sejm, majelis rendah parlemen, dan setiap senator di majelis tinggi, satu salinan karya Saifedean Ammous, "The Bitcoin Standard."

Bitcoin.pl menginformasikan tentang langkah yang diambil sendiri oleh komunitas kripto Polandia pada hari Selasa, memberikan alasan di baliknya:

Inisiatif ini didanai melalui kampanye di Geyser, platform crowdfunding kripto yang membantu berbagai tujuan dan menyebarkan kesadaran tentang Bitcoin di Polandia.

Tujuannya adalah untuk mengirimkan 560 salinan buku kepada sebanyak mungkin anggota legislatif bikameral Polandia. Setiap volume akan disertai dengan surat terbuka, yang dimaksudkan, penyelenggara menekankan, sebagai undangan untuk dialog, bukan sebagai pernyataan politik.

Poin yang mereka buat sederhana — pembuat undang-undang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang dasar-dasar teknologi yang mereka coba kendalikan sebelum mereka memutuskan masa depan cryptocurrency di negara tersebut.

"The Bitcoin Standard" adalah bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami apa sebenarnya Bitcoin – bukan hanya sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai sistem moneter alternatif, media berita kripto Polandia menegaskan, dengan penulis artikel, Jeremiasz Krok, lebih lanjut berkomentar:

Buku tersebut, yang judul lengkapnya adalah "The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking," ditulis oleh ekonom Palestina-Yordania dan pendukung kripto terkemuka Saifedean Ammous dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2018.

Dia berusaha menjelaskan ekonomi cryptocurrency seperti Bitcoin sambil mengkritik mata uang fiat dan kebijakan ekonomi mainstream, yang membuatnya mendapatkan banyak pengikut di ruang kripto dan di luar.

Polandia dalam ketidakpastian atas undang-undang kripto yang kontroversial

Tahun ini, otoritas Polandia telah berusaha untuk akhirnya mengadopsi legislasi yang tertunda untuk menerapkan aturan cryptocurrency Uni Eropa terbaru ke dalam hukum nasional.

Sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh kementerian keuangan di Warsawa telah disahkan oleh Sejm pada akhir September tetapi belum disetujui oleh Senat.

Rancangan tersebut telah mendapat kritik karena beberapa ketentuannya diduga jauh melampaui persyaratan undang-undang Markets in Crypto Assets (MiCA) Uni Eropa, menciptakan risiko regulasi berlebihan.

Perwakilan dari industri dan komunitas kripto Polandia memperingatkan bahwa hal itu akan mengancam kelangsungan hidup bisnis cryptocurrency domestik jika diadopsi apa adanya, dan dapat mengakibatkan eksodus mereka dari negara tersebut.

Harapan terakhir mereka terletak pada kepala negara baru, Presiden Karol Nawrocki, yang mulai menjabat pada Agustus dan sedang mempersiapkan untuk memveto undang-undang kripto yang diajukan oleh kabinet Perdana Menteri Donald Tusk, menurut laporan harian Rzeczpospolita.

Tetapi peringatan kini juga datang dari pihak pemerintah, dengan Wakil Menteri Keuangan Jurand Drop menegaskan bahwa tanpa legislasi yang diusulkan, akan tidak mungkin bagi perusahaan kripto untuk beroperasi secara legal di Polandia.

Para penyelenggara pembagian buku Bitcoin untuk pembuat undang-undang Polandia yakin Polandia memiliki pilihan penting untuk dibuat – baik menjadi pusat inovasi keuangan atau mengulangi kesalahan negara-negara yang terus mengabaikan revolusi digital dalam keuangan.

