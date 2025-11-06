Harga Ethereum Bangkit Kembali saat Level Kesakitan Menandakan Zona Pembelian Berisiko Rendah

TLDR :

Ethereum kembali naik ke $3,468 setelah hampir jatuh di bawah $3,000, menunjukkan minat beli yang kuat pada level support.

Data Santiment menunjukkan trader 30 hari dengan rata-rata return -12,8%, menandakan adanya ruang untuk pemulihan jangka pendek.

Rasio MVRV jangka pendek dan jangka panjang keduanya negatif, sering menandai peluang akumulasi risiko rendah.

Ethereum tetap berada dalam rentang $2,8K-$4,1K tahun 2024 sementara analis memperkirakan pergerakan sideways lebih lanjut sebelum volatilitas kembali.

Kebangkitan Ethereum telah menarik perhatian para trader. Setelah jatuh mendekati $3,000 di awal minggu ini, raksasa kripto ini sekali lagi mendorong ke arah $3,500.

Sentimen pasar telah bergeser dengan cepat, didorong oleh kerugian trader dan indikator teknis yang menunjukkan zona bawah.

Analis mengatakan pergerakan selanjutnya bisa sideways sebelum volatilitas kembali. Namun trader tetap memperhatikan rentang yang lebih luas Ethereum antara $2,800 dan $4,100.

Pergerakan Harga Ethereum Tetap Terbatas Dalam Rentang Perdagangan 2024

Analis pasar Daan Crypto Trades melaporkan bahwa Ethereum telah turun dari siklus tertinggi sebelumnya dan kembali ke rentang yang sama seperti sebagian besar tahun 2024. Dia mengamati bahwa struktur mingguan tetap utuh, meskipun tren harian menunjukkan arah menurun.

Zona perdagangan Ethereum saat ini antara $2,800 dan $4,100 telah bertindak sebagai support dan resistance untuk sebagian besar tahun ini. Rentang tersebut berulang kali menguji kesabaran trader, sering menjebak baik pembeli maupun penjual selama pembalikan mendadak.

Pada saat penulisan, data CoinGecko menunjukkan harga Ethereum di $3,468.71, dengan volume 24 jam melebihi $59 miliar.

Kripto ini naik hampir 6% dalam sehari tetapi tetap 13% lebih rendah dibandingkan seminggu lalu. Lonjakan ini menunjukkan pembeli mulai kembali masuk, meskipun volatilitas jangka pendek tetap tinggi.

Harga ETH di CoinGecko

Stabilitas harga dalam rentang ini dapat membantu Ethereum membentuk dasar yang lebih kuat sebelum pergerakan besar berikutnya. Perilaku aset selama beberapa sesi berikutnya akan menunjukkan apakah pembeli dapat mempertahankan support di sekitar $3,000 atau jika tekanan penurunan semakin meningkat.

Metrik Trader Menunjukkan Kemungkinan Fase Akumulasi untuk Ethereum

Data dari Santiment mengungkapkan bahwa trader yang aktif dalam 30 hari terakhir mencatat kerugian rata-rata -12,8%, menunjukkan bahwa banyak peserta pasar masih dalam posisi merugi. Secara historis, ketika rasio MVRV jangka pendek dan jangka panjang bergerak ke wilayah negatif, harga cenderung pulih seiring waktu.

Laporan yang sama menunjukkan bahwa trader yang aktif dalam setahun terakhir kini berada di -0,3%, yang berarti trader tahunan Ethereum juga kembali merugi. Analisis Santiment menggambarkan ini sebagai zona di mana akumulasi risiko rendah biasanya terjadi, terutama ketika sentimen pasar berubah menjadi ketakutan.

Komunitas kripto sering menyebut waktu seperti ini sebagai periode "blood in the streets," ketika penjualan melambat dan pembeli diam-diam masuk kembali. Dengan harga mendekati ujung bawah rentangnya, ETH bisa tetap bergejolak sebelum pergerakan volatilitas besar lainnya, seperti yang disarankan Daan Crypto Trades.

Trader kini menunggu sinyal momentum yang lebih kuat. Untuk saat ini, Ethereum berada pada titik di mana kesabaran mungkin akan membuahkan hasil bagi pemegang jangka panjang.

