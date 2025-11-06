Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin Metaplanet Mengamankan Pinjaman $100 Juta untuk Meningkatkan Kepemilikan

Metaplanet Inc., perusahaan perbendaharaan bitcoin terdaftar publik Jepang, telah meminjam $100 juta dengan jaminan kepemilikan bitcoinnya untuk membiayai akuisisi lebih lanjut dan memperkuat neraca keuangannya di tengah penurunan pasar terbaru. Metaplanet Memanfaatkan Jaminan Bitcoin untuk Memperkuat Perbendaharaan di Tengah Penurunan Pasar Minggu ini, perusahaan perbendaharaan aset digital (DAT), Metaplanet Inc., mengumumkan bahwa mereka telah melaksanakan […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-treasury-firm-metaplanet-secures-100-million-loan-to-boost-holdings/
