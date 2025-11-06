Perusahaan Bitcoin Treasury Swiss FUTURE Mengumpulkan $34,5 Juta untuk Membangun Platform Institusional Terkemuka di Eropa

Perusahaan berbasis Zurich ini mendapatkan dukungan dari tiga investor terkemuka: Fulgur Ventures, Nakamoto, dan TOBAM, semua nama yang dikenal dalam Bitcoin dan keuangan tradisional.

Pendanaan ini menandai langkah penting dalam membawa operasi treasury Bitcoin tingkat institusional ke Eropa. FUTURE bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan Bitcoin dengan menawarkan layanan profesional yang membantu institusi mengadopsi Bitcoin sebagai aset treasury.

Tim Kepemimpinan Penuh Bintang

FUTURE mengumpulkan tim kepemimpinan dengan keahlian mendalam di bidang Bitcoin dan keuangan tradisional. Richard Byworth berperan sebagai Ketua dan merupakan Managing Partner di Syz Capital. CEO Sebastien Hess membawa pengalaman dari Rocket Internet dan Block Green, sebuah usaha penambangan Bitcoin yang didukung oleh Peter Thiel dan Coinbase.

Para co-founder termasuk Marc Syz, CEO Syz Capital; Julian Liniger, yang memimpin aplikasi Bitcoin Swiss Relai; dan Adam Back, penemu Hashcash dan CEO Blockstream saat ini. Karya Back tentang konsep proof-of-work meletakkan dasar untuk mekanisme konsensus Bitcoin.

Sumber: @sebastien_hess1

"Putaran ini menyatukan investor ventura terkemuka yang berbagi keyakinan kami pada Bitcoin dan kekuatan tim yang telah kami bangun di FUTURE," kata Hess. "Komitmen mereka mencerminkan kepercayaan pada eksekusi kami dan visi kami untuk membangun Perusahaan Treasury Bitcoin Premier Eropa."

Empat Lini Bisnis Inti

FUTURE beroperasi melalui empat vertikal terintegrasi yang dirancang untuk melayani klien institusional secara end-to-end:

Operasi Treasury membentuk fondasi, berfokus pada akumulasi, pengamanan, dan pengelolaan Bitcoin sebagai aset neraca inti. Perusahaan mengikuti model serupa dengan Strategy (sebelumnya MicroStrategy), yang mempelopori strategi treasury Bitcoin korporasi.

Riset dan Analitik menyediakan investor institusional dengan intelijen pasar eksklusif dan alat analitis. Layanan ini membantu perusahaan memahami peran Bitcoin dalam portofolio mereka dan membuat keputusan yang tepat.

Pengembangan Infrastruktur mencakup pembangunan solusi treasury dan dompet yang aman dan patuh yang memenuhi standar institusional. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan untuk memegang dan mengelola Bitcoin dengan keamanan dan kepatuhan yang sama seperti yang mereka harapkan dari sistem keuangan tradisional.

Layanan Konsultasi melengkapi penawaran, dengan FUTURE berencana untuk menyelenggarakan Future Bitcoin Forum 2026 di Swiss. Acara ini akan mempertemukan pemain institusional yang tertarik pada adopsi Bitcoin.

Mengapa Swiss Masuk Akal

Lingkungan ekonomi Swiss menciptakan kondisi ideal untuk perusahaan treasury Bitcoin. Swiss National Bank saat ini mempertahankan suku bunga utamanya pada 0%, setelah memotong suku bunga enam kali berturut-turut dari 1,75% menjadi nol antara Maret 2024 dan Juni 2025.

"Posisi strategis kami di salah satu pusat keuangan utama Eropa, dengan suku bunga dasar 0% dan imbal hasil 0,12% pada obligasi sepuluh tahun, dikombinasikan dengan tim Bitcoiner yang memiliki silsilah keuangan yang kuat, menciptakan peluang signifikan untuk perusahaan treasury bitcoin," jelas Byworth.

Wakil Ketua Marc Syz menekankan reputasi Swiss: "Swiss memiliki tradisi panjang inovasi keuangan dan kepercayaan. Saatnya negara ini melanjutkan jalur tersebut dan memimpin dalam Bitcoin dengan membangun infrastruktur institusional yang memenuhi standar global tertinggi."

Investor Terkemuka Mendukung Visi

Ketiga investor utama membawa kekuatan berbeda untuk misi FUTURE.

Fulgur Ventures berfokus secara eksklusif pada startup Bitcoin dan Lightning Network. Sejak 2019, perusahaan telah berinvestasi di 57 perusahaan, termasuk nama-nama terkenal seperti Blockstream dan Relai. Dana tersebut biasanya melakukan investasi tahap awal dengan rata-rata $2,7 juta.

TOBAM, perusahaan manajemen aset kuantitatif berbasis Paris, mengelola sekitar $10 miliar aset. Perusahaan ini meluncurkan dana Bitcoin open-ended pertama di dunia pada 2017 dan mengoperasikan Bitcoin Treasury Opportunities Fund yang berinvestasi di perusahaan yang memegang Bitcoin di neraca mereka.

Nakamoto, didirikan oleh David Bailey bermitra dengan BTC Inc, bertujuan membangun jaringan global perusahaan treasury Bitcoin. Perusahaan ini mengumpulkan lebih dari $750 juta dan menyelesaikan merger dengan perusahaan kesehatan KindlyMD pada Agustus 2025, kini diperdagangkan di NASDAQ dengan ticker NAKA.

Pertumbuhan Adopsi Bitcoin Korporasi

Peluncuran FUTURE hadir di tengah meningkatnya minat korporasi terhadap strategi treasury Bitcoin. Per Q3 2025, 172 perusahaan memegang Bitcoin di neraca mereka, menurut laporan Bitwise. Tren ini dipercepat pada 2025 karena aturan akuntansi baru memudahkan perusahaan untuk melaporkan kepemilikan Bitcoin pada nilai pasar daripada biaya historis.

Jumlah perusahaan publik yang memegang setidaknya 1.000 Bitcoin melonjak dari 24 menjadi 35 hanya pada kuartal kedua 2025. Perusahaan-perusahaan membeli 134.456 BTC selama periode tersebut, peningkatan 35% dari kuartal pertama.

Strategy tetap menjadi pemegang Bitcoin korporasi terbesar dengan 641.205 Bitcoin per 3 November 2025. Keberhasilan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan publik dapat menggunakan Bitcoin sebagai aset treasury sambil menghasilkan pengembalian substansial.

FUTURE berencana untuk mereplikasi dan mengadaptasi model ini untuk pasar Eropa, di mana kerangka regulasi dan preferensi investor berbeda dari Amerika Serikat. Basis Swiss perusahaan memberikan akses ke pasar modal Eropa sambil mendapat manfaat dari lingkungan regulasi ramah kripto Swiss.

Jalan ke Depan untuk Keuangan Bitcoin Eropa

Dengan putaran pendanaan ini selesai, FUTURE kini dapat mulai membangun operasinya dan memperoleh Bitcoin untuk treasurynya. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengeksekusi strateginya di pasar cryptocurrency yang volatil, memerlukan penempatan modal yang hati-hati.

Perusahaan juga harus menavigasi lanskap regulasi aset digital Eropa yang terus berkembang. Namun, infrastruktur keuangan Swiss yang mapan dan regulasi kripto yang jelas memberikan fondasi solid untuk operasi institusional.

Keberhasilan FUTURE akan bergantung pada kemampuannya untuk menarik klien institusional yang menginginkan eksposur Bitcoin tetapi lebih memilih bekerja dengan perusahaan treasury yang dikelola secara profesional daripada memegang Bitcoin secara langsung. Tim bintang dan investor blue-chip menunjukkan permintaan pasar yang kuat untuk layanan ini.