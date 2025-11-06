XRP ETF Push Berlanjut: Grayscale Mengajukan Amandemen Terbaru Kepada SEC AS - Apakah Persetujuan Akan Segera Tiba?

Dengan Solana Spot ETF kini di pasar, tokoh-tokoh terkemuka dan perusahaan-perusahaan secara signifikan mendorong untuk XRP Spot ETF, menganggapnya sebagai hal besar berikutnya untuk lanskap kripto. Saat tanggal persetujuan semakin dekat, beberapa perusahaan, seperti Grayscale, sedang menyempurnakan pendekatan regulasi mereka.

Grayscale Mempertajam Strategi ETF XRP-nya

Mengingat gelombang aplikasi baru, perlombaan untuk XRP Spot Exchange-Traded Fund (ETF) terus memanas di sektor kripto. Salah satu langkah terbaru untuk memastikan bahwa dana tersebut mendapatkan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) sedang dilakukan oleh Grayscale, perusahaan manajemen aset terkemuka.

Grayscale secara resmi menyalakan kembali kegilaan di lanskap investasi setelah mengajukan amandemen yang diperbarui untuk XRP Spot ETF yang diusulkannya. John Squire, seorang influencer dan investor kripto, melaporkan langkah berani tersebut, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara aktif meningkatkan strategi regulasinya. Squire menambahkan bahwa "dinding-dinding semakin mendekat, dan adopsi arus utama tidak dapat dihindari" untuk altcoin tersebut.

Meskipun ada pengawasan industri yang meningkat terhadap keputusan terkait cryptocurrency dari SEC, proposal yang diamandemen menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sedang melakukan upaya kuat menuju dana tersebut. Perlu dicatat bahwa US SEC diharapkan akan mengeluarkan keputusannya mengenai dana tersebut dalam bulan ini.

Meskipun persetujuan dari badan regulasi tentu belum dipastikan, langkah untuk mengajukan amandemen menegaskan keyakinan Grayscale bahwa peluncuran spot ETF bukan lagi pertanyaan apakah, tetapi lebih kepada kapan.

Pengajuan tersebut menyatakan bahwa tujuan trust adalah untuk memberikan investor eksposur terhadap XRP melalui saham yang mengikuti nilai pasar dari aset digital tersebut. Menurut pengajuan tersebut, trust dibentuk sesuai dengan hukum Delaware dan, tergantung pada izin regulasi, bermaksud untuk terdaftar di NYSE Arca dengan simbol GXRP.

Sehubungan dengan pembentukan dan penebusan Baskets, Trust kini diizinkan untuk menerima Cash Orders (sebagaimana didefinisikan di atas), di mana Peserta Resmi akan menyetor uang tunai ke atau menerima uang tunai dari Akun Kas. Selanjutnya, XRP akan diperoleh atau diterima sebagai pertukaran uang tunai sehubungan dengan pesanan tersebut oleh pihak ketiga (Penyedia Likuiditas) yang bukan merupakan agen atau bekerja dalam kapasitas lain atas nama Peserta Resmi tersebut.

Inisiatif Pengubah Permainan Untuk Altcoin

Saat ini, ide XRP Spot ETF mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas. Beberapa penggemar kripto kini percaya bahwa US SEC akan memberikan persetujuan untuk dana yang diantisipasi tersebut pada bulan ini, sebuah langkah yang akan mengubah arah token tersebut.

Menurut Ripple Bull Winkle, XRP Spot ETF akan diluncurkan 100% pada 13 November. "Penantian telah berakhir, pintu air sedang terbuka," tambah pakar tersebut. Ripple Bull Winkle menekankan bahwa modal institusional akan segera mengalir ke altcoin dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan hal yang telah ditunggu-tunggu oleh pasar.