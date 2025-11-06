Pasar Prediksi Kripto Tepat dalam Pemilihan Wali Kota NYC saat Mamdani Mengalahkan Cuomo

Sosialis demokratis berusia 34 tahun ini memperoleh sedikit lebih dari 50% suara, mengalahkan Cuomo sekitar 9 poin persentase. Tetapi ada pemenang lain dalam perlombaan ini: pasar prediksi kripto, yang sekali lagi terbukti lebih akurat daripada jajak pendapat tradisional.

Polymarket, platform prediksi berbasis blockchain terkemuka, memberikan Mamdani peluang menang 95% tepat sebelum hari pemilihan. Pasar tersebut benar. Ini menandai keberhasilan besar lainnya untuk platform prediksi kripto, yang telah mengungguli metode jajak pendapat tradisional dalam pemilihan terakhir.

Menciptakan Sejarah di Balai Kota

Kemenangan Mamdani memecahkan berbagai hambatan. Dia menjadi wali kota Muslim pertama NYC, yang pertama berketurunan Asia Selatan, dan yang pertama lahir di Afrika. Di usia 34, dia juga wali kota termuda yang pernah dilihat kota ini dalam lebih dari satu abad.

Lahir di Uganda dan dibesarkan di Cape Town, Afrika Selatan, Mamdani pindah ke New York pada usia 7 tahun. Dia adalah anggota majelis negara bagian tiga periode dari Queens yang memasuki perlombaan sebagai underdog. Orang tuanya adalah profesor Universitas Columbia Mahmood Mamdani dan pembuat film terkenal Mira Nair.

Sumber: @Polymarket

Pemilihan ini menarik partisipasi besar, dengan lebih dari 2 juta pemilih memberikan suara—pertama kalinya NYC mencapai angka tersebut sejak 1969. Mamdani sebelumnya telah mengalahkan Cuomo sekali dalam pemilihan pendahuluan Demokrat Juni lalu, menang dengan 12 poin persentase.

Pasar Prediksi vs. Jajak Pendapat Tradisional

Pasar prediksi kripto menjadi semakin populer sebagai alternatif untuk jajak pendapat tradisional. Platform ini memungkinkan orang bertaruh uang sungguhan pada hasil pemilihan, dan harganya mencerminkan apa yang menurut orang banyak akan benar-benar terjadi.

Sebelum pemilihan NYC, sekitar $368 juta diperdagangkan di pasar wali kota NYC Polymarket. Sekitar 92% peserta bertaruh Mamdani akan menang. Satu pedagang bahkan memasang taruhan $1 juta untuk kemenangannya.

Akurasi tersebut bukan keberuntungan. Polymarket dengan tepat memprediksi kemenangan presiden Donald Trump 2024 ketika sebagian besar jajak pendapat menunjukkan hasil imbang. Platform ini memberikan Trump peluang sekitar 60%, yang ternyata lebih mendekati kenyataan daripada jajak pendapat yang menunjukkan peluang 50-50. Polymarket juga dengan tepat memprediksi hasil pemilihan pendahuluan Demokrat NYC pada Juni.

Penelitian mendukung hasil ini. Studi yang membandingkan pasar prediksi dengan agregator jajak pendapat menemukan bahwa pasar taruhan lebih akurat di seluruh pemilihan presiden, Senat, DPR, dan gubernur. Alasannya? Orang membuat prediksi lebih cerdas ketika uang mereka sendiri dipertaruhkan.

Bagaimana Pasar Prediksi Bekerja

Pasar prediksi beroperasi berbeda dari situs perjudian biasa. Pengguna membeli saham "ya" atau "tidak" tentang apakah peristiwa tertentu akan terjadi. Jika Anda benar, Anda dibayar. Jika Anda salah, Anda kehilangan investasi Anda.

Harga saham berubah berdasarkan penawaran dan permintaan, menciptakan probabilitas real-time. Ketika Polymarket menunjukkan Trump di 60%, itu berarti para pedagang secara kolektif percaya dia memiliki peluang 60% untuk menang.

Pasar ini mengklaim memanfaatkan "kebijaksanaan orang banyak." Ketika banyak orang mempertaruhkan uang mereka berdasarkan analisis, prediksi kolektif cenderung akurat. Jajak pendapat tradisional menanyakan siapa yang ingin orang menangkan. Pasar prediksi menanyakan siapa yang menurut orang akan menang—dengan konsekuensi finansial jika salah.

Industri ini meledak pada 2025. Polymarket menerima investasi $2 miliar dari ICE, perusahaan induk New York Stock Exchange, dengan valuasi $9 miliar. Volume perdagangan melonjak dari $9 miliar pada 2024 menjadi lebih dari $1,5 miliar dalam satu bulan tahun ini.

Kekhawatiran Tentang Manipulasi Pasar

Tidak semua orang mempercayai pasar prediksi. Perusahaan riset menemukan bukti "wash trading" di Polymarket, di mana saham dibeli dan dijual berulang kali untuk menciptakan volume palsu. Satu analisis menunjukkan wash trading membentuk sekitar sepertiga aktivitas di pasar presiden.

Taruhan besar juga menimbulkan kekhawatiran. Empat pedagang memasang $25 juta untuk kemenangan Trump 2024, menimbulkan pertanyaan tentang apakah individu kaya dapat memanipulasi peluang. Platform berpendapat bahwa ketika seseorang bertaruh besar di satu sisi, yang lain bertaruh melawan mereka, menjaga harga tetap seimbang.

Kritikus juga menunjukkan bahwa pengguna Polymarket mungkin tidak mewakili pemilih rata-rata. Platform ini memerlukan cryptocurrency, yang hanya dimiliki oleh 17-20% orang Amerika. Ini bisa menciptakan bias terhadap pandangan politik tertentu.

Apa Arti Kemenangan Mamdani bagi Kripto

Ironisnya, pasar prediksi yang sama yang secara akurat meramalkan kemenangan Mamdani mungkin menghadapi regulasi yang lebih ketat di bawah kepemimpinannya. Wali kota baru ini telah mengkritik dampak cryptocurrency pada komunitas kelas pekerja.

Mamdani ikut mensponsori undang-undang yang berupaya menghentikan penambangan kripto proof-of-work karena kekhawatiran lingkungan. Pada 2023, dia menyatakan bahwa ketika perusahaan kripto runtuh, investor kaya tidak menderita—investor kecil dari komunitas berpenghasilan rendah yang kehilangan uang.

Platformnya termasuk menaikkan pajak pada perusahaan dan orang kaya untuk mendanai layanan publik. Dia mendukung proposal untuk pajak transaksi kripto yang dapat menghasilkan $158 juta setiap tahun. Mulai 1 Januari 2026, administrasinya diharapkan memprioritaskan perlindungan konsumen dan kepatuhan daripada ekspansi pasar.

Ini menciptakan situasi yang tidak biasa di mana platform prediksi kripto secara akurat memprediksi hasil yang mungkin mengarah pada regulasi kripto yang lebih ketat. Presiden Trump telah mendukung Cuomo dan mengancam akan menahan dana federal jika Mamdani menang, tetapi pemilih tetap memilih sosialis demokratis tersebut.

Kesimpulan

Pasar prediksi kripto terus membuktikan nilai mereka sebagai alat peramalan. Prediksi akurat Polymarket pada pemilihan wali kota NYC menambah rekam jejak yang berkembang termasuk pemilihan presiden 2024 dan pemilihan pendahuluan Demokrat NYC. Meskipun ada kekhawatiran tentang manipulasi, pasar secara konsisten mengungguli jajak pendapat tradisional.

Seiring platform prediksi mendapatkan kredibilitas dan dukungan institusional, mereka bertransformasi dari eksperimen kripto ceruk menjadi alat peramalan arus utama. Pertumbuhan industri mencerminkan permintaan untuk prediksi berbasis insentif real-time di era di mana kepercayaan pada media tradisional dan jajak pendapat telah menurun.