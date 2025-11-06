Pendapatan Q3 Lucid turun dan kerugian semakin dalam, bahkan saat rival Rivian menghasilkan kuartal yang kuat

Lucid semakin tenggelam dalam tinta merah. Untuk kuartal kedua berturut-turut, pembuat mobil listrik ini gagal memenuhi ekspektasi pendapatan dan mencatat kerugian yang lebih besar dari perkiraan, sementara pesaingnya Rivian menunjukkan kinerja yang jauh lebih kuat.

Pada kuartal ketiga, Lucid menghasilkan $336,6 juta, di bawah $379,1 juta yang diperkirakan analis. Kerugian bersihnya mencapai $978,4 juta, atau $3,31 per saham, sedikit lebih baik dari kerugian $992,5 juta tahun lalu, tapi itu tidak berarti banyak.

Setelah disesuaikan, Lucid kehilangan $2,65 per saham, lebih buruk dari kerugian $2,27 yang diantisipasi Wall Street.

Penderitaan finansial Lucid tidak berhenti di situ. Kerugian EBITDA yang disesuaikan melebar menjadi $717,7 juta, naik 17% dari tahun sebelumnya dan juga lebih buruk dari kerugian $597,4 juta yang diperkirakan analis.

Tapi tidak semuanya menurun. Pendapatan memang melonjak 68% dari $200 juta yang dilaporkan pada kuartal yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan itu tidak cukup untuk mengimbangi biaya perusahaan yang meningkat dan kemajuan lambat dalam meningkatkan produksi.

Lucid kembali memangkas perkiraan dan beralih ke pendanaan Saudi

Lucid sekali lagi memangkas prospek produksinya. Perusahaan kini memperkirakan akan memproduksi sekitar 18.000 kendaraan tahun ini, memangkas kedua ujung dari rentang perkiraan sebelumnya yaitu 18.000 hingga 20.000 unit.

Pada awal tahun, perusahaan dengan berani menargetkan 20.000. Perusahaan juga mengurangi target belanja modalnya, menurunkan batas bawah sebesar $100 juta menjadi antara $1 miliar dan $1,2 miliar.

Untuk tetap mendapatkan dana, Lucid beralih ke pemegang saham terbesarnya, Public Investment Fund Arab Saudi, yang setuju untuk meningkatkan pinjaman berjangka tertunda yang ada dari $750 juta menjadi sekitar $2 miliar.

Hal itu mendorong total likuiditas Lucid menjadi $5,5 miliar, termasuk pinjaman yang belum digunakan. Perusahaan mengatakan cadangan kasnya tetap stabil sekitar $1,6 miliar, memberikan cukup bahan bakar untuk terus beroperasi hingga awal 2027.

Perusahaan masih berusaha meluncurkan SUV Gravity yang telah lama ditunggu, yang terhambat oleh kekacauan rantai pasokan dan kesalahan internal. Marc Winterhoff, CEO sementara Lucid, mengakui pada Agustus lalu bahwa ada "masalah dengan Gravity," tetapi memberi tahu investor minggu ini bahwa perusahaan masih berharap untuk meningkatkan pengiriman pada kuartal keempat.

"Kami tetap fokus secara intensif pada peningkatan produksi dan mengatasi gangguan rantai pasokan yang signifikan yang memengaruhi seluruh industri," kata Winterhoff pada hari Rabu.

CFO Taoufiq Boussaid menambahkan bahwa meskipun produksi Gravity meningkat dari kuartal sebelumnya, produksi tersebut masih pada "tingkat yang tidak berarti."

Perusahaan mengatakan juga sedang mengeksplorasi opsi pembiayaan baru di luar dukungan Saudi saat melanjutkan peluncuran Gravity dan model ukuran menengah baru yang tidak diharapkan masuk produksi sebelum akhir 2026.

Rivian mengalahkan perkiraan dan memperlebar kesenjangan dengan Lucid

Angka-angka Lucid terlihat lebih buruk di samping hasil kuartal ketiga Rivian. Rivian melaporkan pendapatan dan laba yang keduanya melampaui perkiraan Wall Street, membantu sahamnya melonjak selama perdagangan hari Rabu.

Sementara saham Lucid turun lebih dari 40% pada 2025, saham Rivian naik sekitar 16%, bahkan setelah melakukan pemecahan saham terbalik 1-untuk-10 musim panas ini.

Rivian juga mencatat laba kotor mengejutkan sebesar $24 juta, mengalahkan ekspektasi kerugian $38,6 juta, menurut FactSet. Itu termasuk keuntungan dari divisi otomotif dan perangkat lunaknya.

"Meskipun kami menghadapi ketidakpastian jangka pendek dari perdagangan, tarif, dan kebijakan regulasi, kami tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan nilai," tulis CEO Rivian RJ Scaringe dalam surat kepada pemegang saham.

Rivian tidak mengubah perkiraan 2025 yang sudah diturunkan: perusahaan masih memperkirakan akan rugi antara $2 miliar dan $2,25 miliar, membelanjakan $1,8 hingga $1,9 miliar, dan mengirimkan antara 41.500 dan 43.500 kendaraan tahun ini.

Pembuat kendaraan listrik ini juga menegaskan kembali rencana untuk meluncurkan SUV ukuran menengah R2 pada paruh pertama 2026 di pabriknya di Illinois. Perusahaan mengakhiri Q3 dengan likuiditas $7,7 miliar, sebagian besar dalam bentuk kas dan investasi jangka pendek.

Scaringe mengatakan mereka "benar-benar berada dalam posisi yang baik" untuk peluncuran dan tidak mengharapkan masalah pasokan dari mineral tanah jarang China atau chip dari Nexperia akan menunda R2.

Sementara itu, pengiriman kendaraan Q3 Lucid mencapai 4.078, naik dari tahun lalu tetapi masih di bawah ekspektasi.

Perusahaan juga menunjuk pada kemitraan sebagai tanda kemajuan, termasuk kesepakatan $300 juta dengan Uber untuk mengirimkan lebih dari 20.000 SUV Gravity selama enam tahun, dan perjanjian yang diperluas dengan Nvidia untuk menggunakan teknologinya dalam kendaraan otonom masa depan.

