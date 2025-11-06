Postingan PBOC menetapkan kurs referensi USD/CNY pada 7,0865 vs. 7,0901 sebelumnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada hari Kamis, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) menetapkan kurs tengah USD/CNY untuk sesi perdagangan mendatang pada 7,0865 dibandingkan dengan penetapan hari sebelumnya sebesar 7,0901 dan perkiraan Reuters 7,1222. FAQ PBOC Tujuan utama kebijakan moneter Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) adalah untuk menjaga stabilitas harga, termasuk stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral Tiongkok juga bertujuan untuk menerapkan reformasi keuangan, seperti membuka dan mengembangkan pasar keuangan. PBoC dimiliki oleh negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sehingga tidak dianggap sebagai lembaga otonom. Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang dinominasikan oleh Ketua Dewan Negara, memiliki pengaruh kunci pada manajemen dan arah PBoC, bukan gubernurnya. Namun, Bapak Pan Gongsheng saat ini memegang kedua jabatan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Barat, PBoC menggunakan serangkaian instrumen kebijakan moneter yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Alat utama termasuk Reverse Repo Rate (RRR) tujuh hari, Medium-term Lending Facility (MLF), intervensi valuta asing dan Reserve Requirement Ratio (RRR). Namun, Loan Prime Rate (LPR) adalah suku bunga acuan Tiongkok. Perubahan pada LPR secara langsung mempengaruhi suku bunga yang perlu dibayar di pasar untuk pinjaman dan hipotek serta bunga yang dibayarkan pada tabungan. Dengan mengubah LPR, bank sentral Tiongkok juga dapat mempengaruhi nilai tukar Renminbi Tiongkok. Ya, Tiongkok memiliki 19 bank swasta – sebagian kecil dari sistem keuangan. Bank swasta terbesar adalah pemberi pinjaman digital WeBank dan MYbank, yang didukung oleh raksasa teknologi Tencent dan Ant Group, menurut The Straits Times. Pada 2014, Tiongkok mengizinkan pemberi pinjaman domestik yang sepenuhnya dimodali oleh dana swasta untuk beroperasi di sektor keuangan yang didominasi negara. Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pboc-sets-usd-cny-reference-rate-at-70865-vs-70901-previous-202511060115 Postingan PBOC menetapkan kurs referensi USD/CNY pada 7,0865 vs. 7,0901 sebelumnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada hari Kamis, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) menetapkan kurs tengah USD/CNY untuk sesi perdagangan mendatang pada 7,0865 dibandingkan dengan penetapan hari sebelumnya sebesar 7,0901 dan perkiraan Reuters 7,1222. FAQ PBOC Tujuan utama kebijakan moneter Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) adalah untuk menjaga stabilitas harga, termasuk stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral Tiongkok juga bertujuan untuk menerapkan reformasi keuangan, seperti membuka dan mengembangkan pasar keuangan. PBoC dimiliki oleh negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sehingga tidak dianggap sebagai lembaga otonom. Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang dinominasikan oleh Ketua Dewan Negara, memiliki pengaruh kunci pada manajemen dan arah PBoC, bukan gubernurnya. Namun, Bapak Pan Gongsheng saat ini memegang kedua jabatan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Barat, PBoC menggunakan serangkaian instrumen kebijakan moneter yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Alat utama termasuk Reverse Repo Rate (RRR) tujuh hari, Medium-term Lending Facility (MLF), intervensi valuta asing dan Reserve Requirement Ratio (RRR). Namun, Loan Prime Rate (LPR) adalah suku bunga acuan Tiongkok. Perubahan pada LPR secara langsung mempengaruhi suku bunga yang perlu dibayar di pasar untuk pinjaman dan hipotek serta bunga yang dibayarkan pada tabungan. Dengan mengubah LPR, bank sentral Tiongkok juga dapat mempengaruhi nilai tukar Renminbi Tiongkok. Ya, Tiongkok memiliki 19 bank swasta – sebagian kecil dari sistem keuangan. Bank swasta terbesar adalah pemberi pinjaman digital WeBank dan MYbank, yang didukung oleh raksasa teknologi Tencent dan Ant Group, menurut The Straits Times. Pada 2014, Tiongkok mengizinkan pemberi pinjaman domestik yang sepenuhnya dimodali oleh dana swasta untuk beroperasi di sektor keuangan yang didominasi negara. Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pboc-sets-usd-cny-reference-rate-at-70865-vs-70901-previous-202511060115