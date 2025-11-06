Fintech Reap Memperluas Kantor Pusat Hong Kong untuk Mendorong Solusi Pembayaran Stablecoin

Reap, platform fintech yang memungkinkan pembayaran bisnis berbasis stablecoin, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka memperluas kantor pusat globalnya di Hong Kong dengan kantor baru seluas 10.000 kaki persegi di Quarry Bay seiring perusahaan memanfaatkan kejelasan regulasi seputar aset digital.

Perusahaan berbasis Hong Kong ini, yang menyediakan infrastruktur berbasis stablecoin untuk pembayaran korporat dan manajemen treasury, mengatakan telah mencapai profitabilitas pada tahun 2025 dan sedang dalam jalur untuk menumbuhkan volume pemrosesan enam kali lipat dari level 2024. Volume transaksi platform meningkat delapan kali lipat antara 2021 dan akhir 2023.

Daftar klien Reap mencakup perusahaan kripto besar seperti Animoca Brands, Trust Wallet, Coinmarketcap, dan Amber Group.

"Infrastruktur keuangan Hong Kong dibangun secara unik untuk interoperabilitas antara ekosistem aset tradisional dan digital, menyediakan fondasi kuat untuk inovasi dunia nyata," kata Daren Guo, co-founder Reap, dalam pernyataan pada hari Rabu.

"Seiring stablecoin menjadi tertanam dalam operasi keuangan mainstream, menempatkan kantor pusat kami di Hong Kong memberikan kami kejelasan dan konektivitas untuk mempercepat ekspansi global kami," kata Guo.

Perusahaan menyebutkan posisi Hong Kong sebagai pusat valuta asing terbesar keempat di dunia, dengan perputaran harian rata-rata lebih dari $660 miliar dan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 70 dari 100 bank terbesar di dunia, sebagai faktor kunci dalam keputusan ekspansi.

Produk utama Reap, Reap Direct, mengintegrasikan kartu korporat berbasis stablecoin, pembayaran lintas batas, dan manajemen pengeluaran di seluruh infrastruktur aset fiat dan digital. Platform ini mencakup izin multi-pengguna, alur kerja persetujuan, dan alat pelaporan yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola treasury secara lebih efisien.

Rencana Ekspansi

Pada tahun 2026, Reap berencana untuk memperluas kemampuan manajemen treasury untuk membantu bisnis mengoptimalkan operasi keuangan di berbagai entitas dalam skala besar. Perusahaan juga menawarkan platform penerbitan kartu yang memungkinkan bisnis meluncurkan kartu kredit white-labeled melalui sistem API, bersama dengan infrastruktur pembayaran untuk mengotomatisasi pembayaran lintas batas.

Fintech ini mengintegrasikan kecerdasan buatan di seluruh operasinya, dengan tim menggunakan AI untuk memadatkan siklus pengembangan dan mengoptimalkan alur kerja. Reap sedang mengembangkan sistem manajemen pengeluaran bertenaga AI yang mengotomatisasi penerbitan kartu, mencocokkan tanda terima dengan transaksi secara real-time, menandai anomali, dan merampingkan proses pembukuan.

Perusahaan meningkatkan jumlah karyawan di Hong Kong sebesar 58% dari awal 2025 hingga September dan berencana menggunakan kota ini sebagai batu loncatan untuk ekspansi ke pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Ekspansi ini telah didukung oleh Invest Hong Kong dan Cyberport sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan ekosistem fintech dan Web3 kota tersebut. Hong Kong baru-baru ini menjadi salah satu yurisdiksi pertama secara global yang menyediakan pengawasan regulasi untuk stablecoin berbasis fiat, menciptakan kejelasan bagi perusahaan yang membangun infrastruktur pembayaran seputar aset digital.

Bulan lalu, Reap memperoleh lisensi Major Payment Institution (MPI) di Singapura, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan pembayaran teregulasi di seluruh negara kota tersebut. Reap Singapura mengatakan berencana untuk meningkatkan jumlah karyawan sebesar 50% tahun ini.

