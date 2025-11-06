Future Holdings Mengamankan $34,5 Juta untuk Meluncurkan Platform Treasury Bitcoin Premier Eropa

Future Holdings berbasis Swiss mengamankan 28 juta franc Swiss, sekitar $34,5 juta, dalam pendanaan baru untuk membangun treasury Bitcoin institusionalnya.

Future Holdings, sebuah perusahaan treasury dan kustodian Bitcoin berbasis Swiss, telah berhasil mengumpulkan 28 juta franc Swiss dalam putaran pendanaan strategis. Total jumlah modal yang terkumpul sekitar $34,5 juta. Ini merupakan pencapaian besar yang membuktikan kepercayaan kuat institusional terhadap visi perusahaan. Selain itu, perusahaan mengumumkan pada hari Selasa tentang keberhasilan penggalangan modal ini.

Modal Strategis Menjangkarkan Visi untuk Gateway Institusional

Putaran pendanaan strategis ini dipimpin oleh beberapa investor institusional terkemuka. Yang penting, Fulgur Ventures, Nakamoto dan TOBAM memimpin penggalangan modal yang berpengaruh ini. Komitmen dari nama-nama keuangan mapan ini merupakan keyakinan bersama akan masa depan Bitcoin. Akibatnya, pendanaan ini memberikan validasi terhadap kekuatan tim dan strategi eksekusi.

Memposisikan dirinya sebagai "perusahaan treasury Bitcoin terkemuka di Swiss", Future akan menawarkan rangkaian layanan khusus. Perusahaan akan menawarkan kustodian multisignature, alat manajemen treasury yang kuat, dan layanan konsultasi ahli. Tujuan utama perusahaan adalah melayani perusahaan yang ingin menyimpan Bitcoin secara bertanggung jawab di neraca keuangan perusahaan mereka.

Perusahaan dipimpin oleh tim yang sangat berpengalaman dengan keahlian gabungan yang besar. Pengalaman mereka mencakup teknologi bitcoin, modal ventura, keuangan terstruktur dan pasar modal global. Kepemimpinan utama melibatkan Ketua, Richard Byworth, Managing Partner di Syz Capital. Selain itu, Sebastien Hess adalah CEO yang memiliki pengalaman dari Rocket Internet dan Block Green.

Tim kepemimpinan juga didukung oleh para pendiri bersama yang berpengaruh. Ini termasuk Marc Syz, CEO di Syz Capital, Julian Liniger, CEO Relai dan Adam Back. Mr. Back khususnya, adalah penemu Hashcash dan CEO Blockstream.

Posisi strategis lokasi digarisbawahi dalam pernyataan terbaru oleh Richard Byworth. Dia mengutip latar belakang makro untuk Swiss, yang mencakup suku bunga dasar 0% dan imbal hasil obligasi sepuluh tahun yang rendah. Lingkungan keuangan unik ini menciptakan peluang besar untuk perusahaan treasury Bitcoin. Selain itu, kualitas investor menunjukkan permintaan tinggi untuk Perusahaan Treasury Bitcoin Swiss (BTCTC) yang terpercaya.

Platform Terintegrasi Mendorong Adopsi Treasury Bitcoin Korporasi

Model bisnis FUTURE sepenuhnya didasarkan pada memiliki neraca keuangan yang baik dalam Bitcoin. Aset inti ini adalah fondasi dasar untuk semua aktivitas perusahaan. Model komprehensif ini dirancang khusus untuk bekerja pada adopsi Bitcoin institusional end-to-end. Pendekatan terintegrasi ini membantu dalam menyediakan layanan yang mulus kepada klien korporasi.

Penawaran perusahaan mengintegrasikan sejumlah vertikal kunci yang saling berhubungan. Ini termasuk Operasi Treasury untuk kustodian dan pengelolaan Bitcoin yang aman. Selain itu, mereka menawarkan Riset & Analitik, menghasilkan intelijen pasar eksklusif. Mereka juga fokus pada pengembangan Infrastruktur & Platform untuk membangun solusi treasury & dompet yang aman. Terakhir, layanan Konsultasi menawarkan panduan kepada institusi mengenai strategi Bitcoin korporasi.

Perusahaan memanfaatkan model bisnis terintegrasi yang lengkap, dengan fitur fungsi-fungsi kunci ini. Kehadiran perusahaan di Swiss sangat penting untuk posisi strategis. Ini secara sempurna memanfaatkan situasi keuangan yang stabil dan kondisi pasar yang menguntungkan di negara tersebut. Oleh karena itu, Future Holdings berada dalam posisi unik untuk memimpin adopsi institusional Bitcoin di Eropa.

