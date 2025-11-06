Ripple Mengumpulkan $500 Juta dengan Valuasi $40 Miliar Dipimpin oleh Fortress, Citadel Securities

Ripple mengumumkan pada hari Rabu di konferensi Swell 2025 bahwa mereka telah menyelesaikan investasi strategis sebesar $500 juta dengan valuasi $40 miliar, dipimpin oleh Fortress Investment Group dan Citadel Securities, menyusul apa yang digambarkan perusahaan sebagai tahun terkuat mereka yang pernah tercatat.

Perusahaan teknologi keuangan berbasis San Francisco, yang menyediakan solusi pembayaran berbasis blockchain untuk bisnis, menarik dukungan dari investor institusional terkemuka termasuk Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace. Investasi ini mengikuti penawaran tender $1 miliar baru-baru ini dengan valuasi yang sama.

"Investasi ini mencerminkan momentum luar biasa Ripple, dan validasi lebih lanjut atas peluang pasar yang kami kejar secara agresif oleh beberapa institusi keuangan paling tepercaya di dunia," kata CEO Brad Garlinghouse, dalam sebuah pernyataan.

Ripple telah menyelesaikan enam akuisisi dalam waktu kurang dari dua tahun, termasuk dua yang bernilai lebih dari $1 miliar masing-masing, dengan ekspansi di bidang pembayaran, kustodi, stablecoin, prime brokerage, dan manajemen treasuri. Perusahaan kini memiliki 75 lisensi regulasi secara global.

Total volume pembayaran yang diproses melalui Ripple Payments telah melampaui $95 miliar, didorong oleh penggunaan XRP platform tersebut dan stablecoin RLUSD perusahaan. RLUSD melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar minggu ini, kurang dari setahun setelah peluncuran.

Awal tahun ini, Ripple mengakuisisi perusahaan infrastruktur stablecoin Rail untuk meningkatkan platform pembayaran lintas batasnya. Pada Oktober, perusahaan membeli GTreasury, yang mengelola volume triliunan dolar untuk klien Fortune 500 yang ingin menggunakan stablecoin dan aset digital untuk pergerakan uang sepanjang waktu dan optimalisasi treasuri.

Bisnis prime brokerage Ripple, yang sebelumnya bernama Hidden Road dan sekarang beroperasi sebagai Ripple Prime, telah tumbuh tiga kali lipat sejak akuisisi diumumkan, kata perusahaan tersebut. Jaminan klien telah berlipat ganda, dengan transaksi harian rata-rata naik di atas 60 juta. RLUSD sudah digunakan sebagai jaminan di platform tersebut, yang sedang berkembang ke arah pinjaman dengan jaminan untuk XRP.

Perusahaan telah membeli kembali lebih dari 25% saham beredarnya dalam beberapa tahun terakhir, mengembalikan nilai kepada karyawan dan investor awal. Penawaran tender terbaru menarik minat kuat dari investor institusional yang mencari eksposur terhadap pertumbuhan Ripple.

Didirikan pada 2012 dengan fokus pada pembayaran, Ripple telah berkembang menjadi platform multi-produk yang melayani institusi yang ingin mengakses cryptocurrency dan teknologi blockchain. Perusahaan memposisikan dirinya sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan aset digital, terutama karena institusi semakin banyak mengadopsi stablecoin untuk pembayaran treasuri dan manajemen jaminan.

Blockcast 68 | Perjalanan Ripple: Dari Pembayaran ke Solusi Keuangan Episode terbaru Blockhead melaporkan dari konferensi APEX 2025 Ripple di Singapura, di mana kami bertemu dengan Eric van Miltenburg, SVP Inisiatif Strategis. Blockhead Blockhead

➢ Tetap terdepan. Bergabunglah dengan Blockhead di Telegram hari ini untuk semua berita terbaru di dunia crypto.

+ Ikuti Blockhead di Google News