Investasi Ekuitas $72M Dari Perusahaan Terkemuka Memperkuat Dorongan Infrastruktur Penambangan Bitcoin Canaan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 13:41
Produsen perangkat penambangan bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, Canaan Inc., telah memperoleh investasi strategis sebesar $72 juta dari BH Digital, divisi kripto dari Brevan Howard, bersama dengan Galaxy Digital dan Weiss Asset Management. Canaan Menarik Kepercayaan Institusional Menurut Canaan (Nasdaq: CAN), investasi tersebut dilakukan melalui pembelian sekitar 63,7 juta American depositary shares (ADSs) pada […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/72m-equity-investment-from-top-firms-bolsters-canaans-bitcoin-mining-infrastructure-push/

