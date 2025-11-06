Investasi Ekuitas $72M Dari Perusahaan Terkemuka Memperkuat Dorongan Infrastruktur Penambangan Bitcoin Canaan

Produsen perangkat penambangan bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, Canaan Inc., telah memperoleh investasi strategis sebesar $72 juta dari BH Digital, divisi kripto dari Brevan Howard, bersama dengan Galaxy Digital dan Weiss Asset Management. Canaan Menarik Kepercayaan Institusional Menurut Canaan (Nasdaq: CAN), investasi tersebut dilakukan melalui pembelian sekitar 63,7 juta American depositary shares (ADSs) pada […]

