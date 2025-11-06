Endgame $6 Triliun Bitcoin: Mengapa Crash Terbaru Bisa Memulai Bull Run Besar-besaran

Postingan Bitcoin's $6 Trillion Endgame: Mengapa Crash Terbaru Bisa Memulai Bull Run Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto baru saja menghadapi salah satu guncangan terbesar dalam beberapa bulan. Bitcoin sempat jatuh di bawah $100.000, menghapus hampir $2 miliar nilai pasar dalam hitungan jam. Penurunan mendadak ini menimbulkan ketakutan di seluruh komunitas.

Namun menurut analis keuangan Shanaka Anslem Perera, kepanikan ini mungkin merupakan guncangan terakhir sebelum Bitcoin memulai bull run-nya, sebuah skenario yang ia sebut sebagai endgame $6 triliun.

Reset, Bukan Keruntuhan

Menurut data on-chain, hampir 29% dari pasokan Bitcoin kini mengalami kerugian, artinya koin-koin tersebut dibeli pada harga yang lebih tinggi. Meskipun itu terdengar bearish, Perera menjelaskan bahwa ini sebenarnya sinyal yang sama yang muncul sebelum setiap reli Bitcoin besar dalam sejarah, termasuk 2017, 2021, dan 2024.

Setiap kali, Bitcoin diikuti dengan keuntungan 150% hingga 400% dalam waktu enam bulan. Persentase ini mewakili apa yang disebut analis sebagai "reset pertengahan siklus." Ini adalah titik di mana investor baru menjual karena takut sementara pemegang jangka panjang diam-diam mengakumulasi. Ini bukan keruntuhan, ini adalah pembersihan sebelum kenaikan berikutnya.

Lebih lanjut analis menjelaskan bahwa meskipun beberapa platform menunjukkan lebih dari 97% dompet dalam keuntungan, itu tidak menceritakan kisah lengkapnya.

Banyak dari dompet tersebut milik pembeli awal yang membeli Bitcoin pada harga yang jauh lebih rendah. Ini membuat angkanya terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya, sementara banyak investor baru sebenarnya mengalami kerugian, sebuah skenario yang sering terlihat sebelum reli besar.

"Endgame $6 Triliun"

Perera menyarankan bahwa sistem keuangan global, dengan lebih dari $100 triliun uang fiat yang beredar (M2), secara bertahap beralih ke aset langka dan keras seperti Bitcoin.

Dia menyebut pergeseran ini sebagai "endgame $6 triliun" karena dia percaya bahwa pada akhirnya, triliunan dolar dari pasar tradisional, obligasi, dan cadangan tunai akan berpindah ke Bitcoin dan kripto, berpotensi menciptakan kapitalisasi pasar multi-triliun dolar untuk Bitcoin saja.

Pasar Membersihkan Penjual Panik

Lebih dari $19 miliar posisi leverage baru-baru ini telah terhapus, mendorong open interest turun sebesar 42%. Dengan funding rate sekarang mendekati nol, pasar derivatif yang terlalu panas telah benar-benar mendingin.

Ini penting karena menghilangkan "penjual terpaksa," para trader yang likuidasinya sering memicu reaksi berantai. Pasar sekarang adalah apa yang Perera gambarkan sebagai "steril dan stabil," memberikan Bitcoin fondasi yang solid untuk pertumbuhan organik.

Whale dan Institusi Diam-diam Membeli

Sementara trader ritel panik, pemegang jangka panjang kini mengendalikan sekitar 70% dari pasokan Bitcoin yang beredar, tidak menunjukkan tanda-tanda penjualan. Sementara itu, institusi telah diam-diam mengakumulasi melalui ETF, dengan arus masuk mencapai $149 miliar.

Bahkan pasokan stablecoin, yang sering dilihat sebagai "bubuk kering" untuk pembelian, telah bertambah sebesar $50 miliar sejak Juli, semua menunjukkan likuiditas kuat yang menunggu untuk masuk kembali.

Setelah pola ini berlangsung, Perera percaya 180 hari ke depan bisa menandai awal bull run Bitcoin berikutnya.