Prediksi harga 11/5: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE, LINK, BCH

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 17:38

Para bull Bitcoin secara agresif mempertahankan level support kritis $100.000, karena penembusan di bawahnya dapat mempercepat penjualan, berpotensi menarik harga BTC di bawah $87.800.

Poin-poin penting:

Bitcoin telah memantul dari support $100.000, tetapi rally pemulihan diperkirakan akan menghadapi penjualan di dekat $107.000.

Beberapa altcoin menemukan dukungan pembelian di level yang lebih rendah, tetapi pemulihan mungkin menghadapi penjualan saat rally.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/price-predictions-11-5-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-ada-hype-link-bch?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_q%3D1762421612943%26_nocache%3D1762421612943&utm_campaign=rss_partner_inbound

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

