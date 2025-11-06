Denda Coinbase: Irlandia menjatuhkan denda $21,3 juta atas 30 juta transaksi yang tidak dipantau

Denda sebesar 21,3 juta telah dijatuhkan kepada Coinbase setelah Bank Sentral Irlandia menemukan lebih dari 30 juta transaksi kripto tidak dipantau, mencakup lebih dari $176 miliar dan sekitar 31% aktivitas oleh Coinbase Europe.

Denda Coinbase: apa yang ditemukan Bank Sentral Irlandia?

Dalam konteks ini, regulator menyimpulkan bahwa kesalahan konfigurasi dalam pengawasan transaksi menyebabkan lebih dari 30 juta transfer berada di luar pengawasan efektif. Arus yang tidak dipantau memiliki nilai gabungan melebihi $176 miliar, setara dengan sekitar 31% dari transaksi platform selama periode tersebut.

Bukti menunjukkan pelanggaran terjadi kurang dari tiga tahun setelah otorisasi, dan sanksi ini adalah yang pertama terhadap sektor kripto oleh Bank Sentral Irlandia. Selain itu, ini merupakan denda finansial terbesar keempat yang pernah dijatuhkan oleh regulator.

Bagaimana pelanggaran pemantauan transaksi Coinbase terjadi

Namun, Bank Sentral menemukan kesalahan dalam konfigurasi sistem pemantauan perusahaan dan kelemahan dalam aturan pelaporan transaksi mencurigakan, yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk mendeteksi dan meningkatkan arus berisiko. Pengujian menunjukkan bahwa proses peringatan dan manajemen kasus tidak beroperasi sebagaimana yang disyaratkan regulator.

Colm Kincaid memberi tahu para inspektur bahwa "Kripto memiliki fitur teknologi khusus yang, bersama dengan kemampuan meningkatkan anonimitasnya dan sifat lintas batas, membuatnya sangat menarik bagi penjahat yang ingin memindahkan dana mereka." Dia menambahkan bahwa "Inilah mengapa sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam layanan kripto untuk memiliki kontrol yang kuat untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan."

Pelaporan faktual tentang tindakan penegakan hukum ini diterbitkan pada 6 November 2025; Reuters juga meliput denda tersebut.

Apa artinya ini bagi kontrol anti pencucian uang Coinbase

Akibatnya, keputusan ini memaksa peninjauan tajam terhadap tata kelola, remediasi, dan aturan pelaporan transaksi mencurigakan di seluruh sektor. Perusahaan akan diharapkan untuk memperkuat triase kasus, staf, dan rute eskalasi yang terdokumentasi untuk memenuhi harapan regulator.

Denda ini bertujuan untuk menjadi korektif dan pencegah. Dalam praktiknya, ini harus mempercepat investasi dalam perangkat lunak pengawasan, proses integritas data, dan validasi independen dari logika peringatan.

Kewajiban pelaporan

Perusahaan harus memastikan laporan aktivitas mencurigakan yang tepat waktu dan jejak audit yang komprehensif. Regulator akan meneliti catatan dan pengambilan keputusan dalam inspeksi tindak lanjut.

Perbaikan operasional

Perbaikan teknis termasuk peningkatan pengawasan transaksi, triase peringatan yang lebih baik, dan tata kelola yang lebih jelas. Tim kepatuhan harus menyelaraskan ambang batas dan sumber daya dengan volume transaksi aktual untuk membuat peringatan dapat ditindaklanjuti.

Investor dan rekanan harus mencatat kasus ini sebagai pengingat bahwa platform kripto menghadapi ekspektasi AML yang sebanding dengan perusahaan keuangan lainnya. Satuan Tugas Aksi Keuangan juga mendesak "pendekatan berbasis risiko" untuk penyedia layanan aset virtual.