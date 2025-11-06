Jerome Powell Menghadapi Realitas Ekonomi Baru Dengan Lonjakan Pengurangan Pekerjaan untuk Oktober

TLDR

Pengurangan pekerjaan Oktober melonjak menjadi 153.074, tertinggi untuk bulan tersebut sejak 2003.

Pemutusan hubungan kerja tahun berjalan melebihi 1 juta, tertinggi sejak pandemi 2020.

Rencana perekrutan yang lemah untuk Oktober berjumlah 372.520, menandai yang terendah sejak 2012.

Pasar meningkatkan peluang pemotongan suku bunga Desember seiring meningkatnya pengurangan pekerjaan, meskipun bertentangan dengan sikap Fed.

Sikap terbaru Federal Reserve mengenai suku bunga menghadapi tantangan baru setelah dirilis laporan pengurangan pekerjaan Challenger Oktober. Data yang menunjukkan pemutusan hubungan kerja signifikan dan pasar kerja yang lemah, sangat bertentangan dengan komentar sebelumnya dari Ketua Jerome Powell tentang kekuatan pasar tenaga kerja. Saat pasar bereaksi terhadap kehilangan pekerjaan yang tidak terduga, semua mata kini tertuju pada Federal Reserve untuk menilai situasi dan menentukan langkah selanjutnya.

Lonjakan Pengurangan Pekerjaan di Oktober

Laporan pengurangan pekerjaan Challenger Oktober mengungkapkan kenaikan tajam dalam pemutusan hubungan kerja, dengan 153.074 posisi dihilangkan selama bulan tersebut. Angka ini hampir tiga kali lipat jumlah pengurangan pekerjaan yang dilaporkan pada Oktober 2024 dan merupakan yang tertinggi untuk bulan Oktober sejak 2003.

Menurut Challenger, Gray & Christmas, peningkatan kehilangan pekerjaan berasal dari beberapa faktor, termasuk adopsi kecerdasan buatan yang semakin meningkat, biaya perusahaan yang meningkat, dan pengurangan pengeluaran konsumen.

"Lonjakan pemutusan hubungan kerja terjadi karena adopsi AI dan pengetatan anggaran perusahaan telah mengakibatkan pembekuan perekrutan dan pengurangan tenaga kerja," catat laporan tersebut. Selain itu, data menunjukkan bahwa individu yang diberhentikan menghadapi kesulitan yang semakin meningkat dalam mendapatkan peran baru, yang dapat semakin berkontribusi pada pelonggaran pasar tenaga kerja.

Pengurangan Pekerjaan Tahun Berjalan Melebihi 1 Juta

Jumlah pengurangan pekerjaan tahun berjalan kini telah melampaui 1 juta, level yang tidak terlihat sejak puncak pandemi 2020. Angka tersebut mewakili peningkatan 65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pemutusan hubungan kerja ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan keseluruhan pasar tenaga kerja, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda ketahanan.

Laporan Challenger juga mengungkapkan bahwa aktivitas perekrutan pada Oktober lemah, dengan hanya 372.520 rencana perekrutan. Ini adalah total perekrutan bulanan terendah sejak Challenger mulai melacak data ini pada 2012. Angka-angka ini mencerminkan perlambatan ekonomi yang lebih luas, didorong oleh inflasi yang persisten dan biaya operasional yang meningkat.

Sikap Hawkish Fed Menghadapi Realitas Baru

Meskipun ada tanda-tanda mengkhawatirkan di pasar tenaga kerja, Federal Reserve telah mempertahankan sikap hawkish pada kebijakan moneter. Dalam pernyataan terbaru, Ketua Jerome Powell menyarankan bahwa pasar keliru dalam mengharapkan pemotongan suku bunga pada Desember. Powell menekankan bahwa pasar kerja tetap kuat, yang menurutnya, tidak memerlukan pemotongan suku bunga lebih lanjut.

Namun, laporan Challenger terbaru memperkenalkan tantangan baru untuk penilaian Fed terhadap ekonomi. Lonjakan pengurangan pekerjaan dan rencana perekrutan yang lemah kini bertentangan dengan narasi Federal Reserve tentang pasar tenaga kerja yang kuat. Data baru ini dapat mendorong penilaian ulang pendekatan kebijakan Fed, terutama karena ekspektasi pasar untuk pemotongan suku bunga pada Desember telah meningkat sebagai respons.

Reaksi Pasar terhadap Kejutan Hawkish Fed

Setelah komentar Powell minggu lalu, pasar telah mengantisipasi sikap yang lebih dovish dari Federal Reserve. Namun, pernyataan tegas Powell tentang kekuatan pasar tenaga kerja berkontribusi pada penurunan aset berisiko, termasuk cryptocurrency. Bitcoin, misalnya, turun di bawah level $100.000 sebelum sedikit pulih.

Saat pasar kerja menunjukkan tanda-tanda ketegangan, peserta pasar telah menyesuaikan ekspektasi mereka untuk pemotongan suku bunga di masa depan. Menurut data terbaru, probabilitas pemotongan suku bunga Desember telah meningkat menjadi 69%, naik dari 60% di awal minggu. Pergeseran ini menyoroti ketidakpastian yang berkembang di pasar, karena investor menilai kembali pandangan mereka untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data ketenagakerjaan terbaru.

Dengan pemerintah federal masih dalam penutupan, laporan ekonomi resmi tetap langka, menjadikan data Challenger sebagai indikator alternatif penting untuk proses pengambilan keputusan Fed. Federal Reserve kini menghadapi tantangan menavigasi sinyal campuran ini saat terus mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

