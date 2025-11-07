YZi Labs mendukung Funes untuk melestarikan warisan fisik kemanusiaan

YZi Labs berinvestasi di Funes untuk melestarikan warisan fisik kemanusiaan dengan mendanai bahtera digital untuk arsitektur global. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi monumen yang rapuh dan situs modern dalam format 3D berkualitas tinggi untuk generasi mendatang.

Ringkasan YZi Labs berinvestasi di Funes, platform warisan digital yang melestarikan arsitektur global melalui pemodelan 3D.

Pendanaan ini akan mendukung misi Funes untuk menciptakan arsip terbuka yang ditingkatkan AI dari struktur kuno dan modern.

Pada 6 November, YZi Labs mengumumkan investasi strategis di Funes, platform warisan digital yang membangun arsip terbuka besar model arsitektur 3D berkualitas tinggi. Langkah ini secara langsung memajukan tesis inti perusahaan ventura untuk mendukung proyek-proyek yang berada pada pertemuan AI, budaya, dan infrastruktur data dunia nyata.

Menurut Dana H., Partner Investasi di YZi Labs, inisiatif ini merepresentasikan "misi untuk kemanusiaan," membandingkan Funes dengan "GitHub untuk dunia fisik" di mana komunitas global dapat melestarikan dan membangun berdasarkan cetak biru digital terperinci dari situs-situs yang signifikan secara budaya.

Museum digital Funes, taruhan budaya YZi Labs

Sesuai pengumuman, infusi modal dari YZi Labs akan digunakan secara strategis di tiga pilar inti operasi Funes. Pertama, pendanaan akan mempercepat inisiatif pemodelan globalnya, memperluas penangkapan sistematis data 3D komprehensif untuk struktur historis dan modern.

Kedua, akan mendorong pengembangan platform online yang lebih mulus dan interaktif, mengubah arsip dari repositori statis menjadi lanskap digital yang dapat dijelajahi. Alokasi ketiga adalah untuk integrasi AI, khususnya untuk menggabungkan dataset dunia nyata yang luas ini dengan teknologi mutakhir seperti 3D Gaussian Splatting dan Radiance Fields.

Co-founder Funes, Hanyang Wang mengatakan perusahaan telah berkembang menjadi database online terbesar untuk model arsitektur 3D dunia nyata. Hingga saat ini, proyek tersebut telah mendigitalkan hampir 1.000 model, mulai dari kuil kuno dan reruntuhan hingga landmark modern, dengan rencana untuk menambahkan lebih dari 1.000 struktur baru ke dalam penyimpanannya setiap tahun.

Bobot besar dari investornya mendukung penskalaan ambisius ini. YZi Labs, perusahaan global yang mengklaim mengelola aset lebih dari $10 miliar, telah membangun portofolio lebih dari 300 proyek, dengan filosofi yang menyatakan prioritas pada dampak fundamental di berbagai sektor seperti Web3 dan AI.