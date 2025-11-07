Bitcoin.com dan Concordium Berkolaborasi dalam Transaksi Stablecoin yang Menjaga Privasi dan Terverifikasi Usia untuk 75 Juta Dompet

6 November 2025 – Kolaborasi baru antara Bitcoin.com dan Concordium bertujuan untuk memperkenalkan pembayaran stablecoin dengan batasan usia ke lebih dari 75 juta dompet kripto di seluruh dunia. Dengan menanamkan fitur '1-Click Verify & Pay' Concordium ke dalam dompet Bitcoin.com, kedua platform tersebut mengembangkan solusi yang memenuhi persyaratan regulasi tanpa mengorbankan privasi pengguna.

Integrasi yang dijadwalkan akan dirilis segera ini dirancang untuk menyederhanakan proses verifikasi kelayakan untuk pembelian, seperti konfirmasi usia atau yurisdiksi, tanpa mengharuskan pengguna mengungkapkan identitas mereka atau mengelola prosedur KYC tradisional. Proses ini ditangani di luar rantai melalui penyedia verifikasi independen, tanpa data pribadi yang disimpan di blockchain. Transaksi mengandalkan zero-knowledge proofs (ZKPs) untuk menjaga kerahasiaan sambil tetap mematuhi kerangka hukum yang relevan.

"Di Bitcoin.com, fokus kami selalu pada memberdayakan orang untuk mengontrol keuangan mereka melalui self-custody," kata Corbin Fraser, CEO Bitcoin.com. "Seiring berkembangnya lanskap regulasi, kemitraan seperti ini dengan Concordium membantu menjembatani kesenjangan antara privasi dan kepatuhan. Dengan memungkinkan pembayaran terverifikasi usia yang menjaga anonimitas pengguna, kami mendukung industri kripto yang semakin matang, di mana individu mempertahankan kedaulatan atas data mereka sambil memberikan kepercayaan yang dibutuhkan regulator agar Bitcoin dan kripto mencapai adopsi global."

Boris Bohrer-Bilowitzki, CEO Concordium, menekankan dampak yang lebih luas dari integrasi tersebut: "Bermitra dengan Bitcoin.com mewujudkan visi kami: pembayaran yang aman, terverifikasi, andal, dan murah yang berfungsi untuk semua orang, dari individu hingga institusi. Dengan menggabungkan verifikasi anonim dan pembayaran menjadi satu langkah mudah, kami mengurangi hambatan bagi pengguna dan pedagang, memungkinkan era baru Smart Money di seluruh dunia."

Pengembangan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang sistem identitas digital terpusat. Alih-alih mengumpulkan dan menyimpan data pengguna, model Concordium memungkinkan individu memvalidasi kelayakan mereka melalui proses terdesentralisasi. Bisnis yang menawarkan layanan sensitif usia, seperti alkohol, perjudian, atau konten dewasa, akan dapat menerima pembayaran stablecoin sambil memenuhi persyaratan akses legal, semua tanpa perlu mekanisme kepatuhan yang rumit atau mahal.

Kebutuhan akan solusi semacam itu semakin meningkat karena pemerintah memperketat regulasi seputar keamanan dan identitas digital. Misalnya, Undang-Undang Keamanan Online Inggris telah memicu lebih dari lima juta pemeriksaan usia setiap hari oleh pengguna yang mencoba mengakses konten terbatas secara online. Tindakan legislatif serupa sedang berlangsung di Prancis dan beberapa negara bagian A.S.

Meskipun pasar stablecoin kini telah melampaui nilai $308 miliar, sebagian besar transaksi stablecoin tetap terbatas pada ekosistem perdagangan kripto. Tidak adanya alat verifikasi terintegrasi telah membatasi kelayakan mereka untuk perdagangan arus utama. Integrasi Bitcoin.com-Concordium berupaya mengubah hal tersebut dengan memposisikan blockchain sebagai infrastruktur pembayaran praktis untuk e-commerce dalam skala besar.

Seiring dengan memperluas utilitas stablecoin, kedua perusahaan juga berharap dapat mengatasi kekhawatiran seputar pengawasan yang dipimpin negara. Pendekatan bersama mereka bertujuan untuk memastikan bahwa privasi tetap terjaga bahkan ketika regulasi menjadi lebih lazim, menawarkan jalan ke depan untuk pembayaran kripto yang memuaskan baik pengguna maupun pembuat kebijakan.