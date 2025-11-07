BursaDEX+
Gaji Bitcoin walikota Miami mengalami kenaikan 300%

2025/11/07 01:13

Poin-Poin Penting

  • Walikota Miami Francis Suarez menerima gajinya dalam Bitcoin, dan nilai gajinya tahun 2021 telah meningkat sebesar 300% karena kenaikan harga Bitcoin.
  • Suarez mengadopsi gaji yang sepenuhnya dalam Bitcoin pada 2021 untuk menunjukkan dukungan terhadap cryptocurrency dan opsi kompensasi inovatif dalam pemerintahan.

Walikota Miami Francis Suarez, seorang pemimpin pro-kripto yang menerima gajinya dalam Bitcoin, telah melihat kompensasinya dalam denominasi Bitcoin meningkat sebesar 300% karena apresiasi harga cryptocurrency tersebut.

Suarez menjadi berita utama pada 2021 ketika ia mulai menerima gaji walikotanya sepenuhnya dalam Bitcoin, menunjukkan keyakinan jangka panjangnya pada aset digital tersebut meskipun ada volatilitas pasar. Walikota tersebut secara konsisten mengadvokasi Bitcoin sebagai opsi kompensasi yang layak di sektor publik.

Miami telah memposisikan dirinya sebagai kota yang ramah blockchain di bawah kepemimpinan Suarez, bereksperimen dengan berbagai inisiatif untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam operasi pemerintahan lokal. Kota ini telah mengejar berbagai proyek blockchain yang bertujuan untuk memadukan cryptocurrency dengan fungsi-fungsi kota.

Kenaikan harga Bitcoin yang signifikan sejak 2021 telah memvalidasi strategi Suarez dalam menerima aset yang volatil tersebut sebagai kompensasi. Politisi pro-kripto seperti Suarez terus menekankan potensi Bitcoin untuk penciptaan nilai jangka panjang dalam aplikasi pemerintahan, bahkan di tengah fluktuasi pasar.

Sumber: https://cryptobriefing.com/miami-mayor-bitcoin-salary-increase/

