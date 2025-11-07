Cango (CANG) Menargetkan Penguatan Operasi Penambangan Bitcoin, Masuk ke Pasar AI HPC

Platform layanan transaksi otomotif Tiongkok Cango (CANG), yang beralih ke penambangan bitcoin BTC$101.047,75 setahun lalu, berencana untuk memperkuat posisinya di bidang ini serta memasuki pasar komputasi kinerja tinggi (HPC) kecerdasan buatan (AI).

Cango mengatakan akan memprioritaskan optimalisasi bisnis penambangan bitcoin dengan meningkatkan waktu aktif dan meningkatkan efisiensi energi operasinya dalam surat kepada pemegang saham pada hari Kamis.

Perusahaan ini juga mengejar masuk secara terarah ke AI HPC, teknologi yang mendukung tugas-tugas AI kompleks seperti pelatihan model bahasa besar (LLM) dan menganalisis kumpulan data yang masif.

Sebagai bagian dari tujuan ini, Cango mengatakan akan "terus mengakuisisi dan mengembangkan infrastruktur energi dengan dua tujuan, memastikan aset melayani kebutuhan penambangan bitcoin segera sambil dirancang untuk mendukung penerapan HPC di masa depan."

Dewan perusahaan juga telah menyetujui pencatatan langsung di Bursa Efek New York (NYSE), yang diharapkan akan aktif pada 17 November.

Cango mulai merambah penambangan bitcoin November lalu, menghabiskan $400 juta untuk memperoleh 50 exahash per detik (EH/s) daya.

Sejak itu, perusahaan mengakuisisi fasilitas penambangan 50 MW di negara bagian Georgia seharga $19,5 juta dan telah menumbuhkan kepemilikan bitcoinnya menjadi lebih dari 6.400 BTC ($656 juta).

Saham CANG dihargai $3,55 pada penutupan hari Rabu. Ini merupakan kenaikan lebih dari 27% dibandingkan setahun lalu, tetapi sekitar 50% lebih rendah dari kisaran $5-$5,50 di mana saham diperdagangkan sepanjang sebagian besar musim panas.