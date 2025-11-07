Metaplanet Baru Saja Menggunakan Bitcoin Untuk Membeli Lebih Banyak Bitcoin—Senilai $100 Juta

Metaplanet Inc. telah mengambil pinjaman sebesar $100 juta dengan jaminan kepemilikan Bitcoin-nya, dengan harapan menggunakan uang tersebut untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan mendukung operasionalnya.

Perusahaan yang terdaftar di Tokyo ini dilaporkan melaksanakan pinjaman tersebut pada akhir Oktober di bawah fasilitas kredit yang ada, menandakan komitmen berkelanjutannya terhadap Bitcoin sebagai aset inti.

Lebih Banyak Bitcoin

Berdasarkan laporan, peminjaman tersebut diselesaikan pada 31 Oktober dan mewakili sekitar 3% dari total kepemilikan Bitcoin Metaplanet. Perusahaan saat ini memiliki sekitar 30.823 BTC, bernilai antara $3,3 miliar dan $3,5 miliar pada akhir bulan lalu.

Identitas pemberi pinjaman tetap dirahasiakan, meskipun pinjaman tersebut memiliki suku bunga mengambang yang terkait dengan patokan dolar AS ditambah spread tambahan.

Rencana Neraca dan Pembelian Kembali Saham

Metaplanet telah mengindikasikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin dan mendukung strategi penghasil pendapatan yang terkait dengan kepemilikannya.

Perusahaan juga memiliki rencana pembelian kembali saham senilai ¥75 miliar—sekitar $500 juta secara total. Berdasarkan laporan, manajemen percaya bahwa meminjam dengan jaminan Bitcoin memungkinkan perusahaan memperkuat posisinya tanpa menjual aset yang ada.

Bitcoin Sebagai Aset Treasuri

Para analis mengatakan langkah ini mencerminkan tren yang berkembang di mana perusahaan memperlakukan Bitcoin sebagai aset treasuri, bukan sekadar investasi spekulatif, namun jelas membawa risiko.

Penurunan tajam harga Bitcoin dapat mengurangi nilai jaminan, memaksa perusahaan untuk menambah jaminan atau melepaskan sebagian posisinya.

Meskipun jumlah $100 juta adalah elemen kecil dari total nilainya dalam Bitcoin, kritikus mengatakan menambahkan utang ke neraca yang fluktuatif akan menciptakan tekanan finansial.

Laporan juga menyoroti bagaimana nilai pasar Metaplanet terkadang turun di bawah valuasi Bitcoin yang dimilikinya, menunjukkan sentimen investor yang lebih lemah.

Meski demikian, perusahaan terus mengeksplorasi rencana penghasil pendapatan seperti perdagangan opsi Bitcoin untuk menghasilkan pengembalian yang melebihi apresiasi harga.

Kepercayaan Mendalam Pada Kripto

Pengamat pasar kini fokus pada seberapa cepat perusahaan akan menggunakan dana pinjaman untuk membeli kripto tambahan dan apakah akan ada peminjaman lebih lanjut.

Perubahan harga pasar Bitcoin, serta potensi panduan dari regulator Jepang, juga dapat memengaruhi keputusan di masa depan.

Untuk saat ini, pinjaman $100 juta ini merupakan demonstrasi berani dari keyakinan mendalam Metaplanet terhadap Bitcoin dan mungkin menjadi contoh bagi perusahaan lain yang mengeksplorasi pembiayaan berbasis kripto.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView