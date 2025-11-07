Coinbase Didenda €21,5 Juta Setelah Kegagalan Kepatuhan Besar di Eropa

Regulator mengatakan kelalaian tersebut mengekspos platform Coinbase pada risiko serius, memungkinkan aktivitas ilegal potensial tidak terdeteksi antara 2021 dan 2025.

Lebih dari €176 Miliar Transaksi Terdampak

Inti dari kasus ini adalah kegagalan pada perangkat lunak pemantauan transaksi Coinbase, yang secara keliru mengecualikan lebih dari 30 juta transfer kripto dari pemeriksaan. Nilai transaksi yang tidak terpantau tersebut melebihi €176 miliar, sekitar sepertiga dari seluruh aktivitas yang melalui Coinbase Eropa selama periode tersebut.

Otoritas mengatakan masalah ini berlangsung hampir setahun sebelum perusahaan sepenuhnya memahami skala kerusakan tersebut. Setelah ditinjau, Coinbase menyerahkan lebih dari 2.700 laporan transaksi mencurigakan (STR) ke Unit Intelijen Keuangan Irlandia untuk analisis lebih lanjut.

Regulator: "Penjahat Akan Memanfaatkan Kesempatan"

Deputi gubernur Bank Sentral, Colm Kincaid, memperingatkan bahwa kegagalan seperti itu dapat membuka pintu bagi eksploitasi kriminal.

"Ketika sistem rusak di dalam institusi keuangan, penjahat memperhatikan — dan mereka bertindak," katanya, menekankan bahwa kerangka anti-pencucian uang (AML) yang kuat sangat penting dalam kripto, di mana anonimitas dan pergerakan lintas batas membuat deteksi lebih sulit.

Kincaid menambahkan bahwa kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi perusahaan aset virtual untuk memiliki "sistem yang kuat, teruji, dan transparan" yang mampu mengidentifikasi perilaku mencurigakan secara real-time.

BACA LEBIH LANJUT: Tether, Tron, dan Circle Menghasilkan Hampir $900 Juta Pendapatan Kripto Bulanan

Penjelasan Coinbase: Kesalahan Koding, Bukan Kelalaian

Coinbase mengatakan pelanggaran kepatuhan tersebut berasal dari cacat koding teknis dalam Sistem Pemantauan Transaksi (TMS) miliknya, bukan kegagalan yang disengaja. Menurut bursa tersebut, tiga kesalahan koding menyebabkan lima dari 21 skenario deteksi sebagian melewatkan transaksi, terutama ketika alamat dompet kripto diformat dengan karakter khusus.

Perusahaan mengatakan mereka menemukan masalah tersebut selama audit internal pada 2021, memperbaikinya dalam beberapa minggu, dan menjalankan ulang setiap transaksi yang terdampak melalui sistem yang telah diperbaiki. Proses ini menyebabkan identifikasi sekitar 185.000 transaksi yang memerlukan peninjauan manual.

Memperkuat Kepatuhan Setelah Pelanggaran

Coinbase menekankan bahwa tidak ada bukti yang menghubungkan transaksi yang terlewat dengan aktivitas kriminal yang terkonfirmasi. Meskipun demikian, bursa tersebut mengatakan telah merombak protokol kepatuhannya untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Ini termasuk pengujian yang lebih ketat sebelum pembaruan perangkat lunak, pemantauan sistem yang lebih luas, dan simulasi skenario yang lebih mendalam di seluruh TMS mereka.

"Kepatuhan selalu menjadi pusat misi Coinbase," kata perusahaan tersebut. "Kami bertujuan untuk menjadi platform yang paling dipercaya dan transparan secara global — dan itu berarti belajar dari setiap insiden."

Implikasi Lebih Luas untuk Pengawasan Kripto

Denda €21,5 juta adalah kasus penegakan ke-162 yang diselesaikan oleh Bank Sentral Irlandia, mendorong total penaltinya menjadi lebih dari €428 juta. Regulator mengatakan Coinbase bekerja sama sepenuhnya selama investigasi tetapi mencatat keseriusan kelalaian sistem dan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan.

Keputusan ini muncul saat otoritas Eropa memperketat cengkeraman mereka pada kepatuhan kripto menjelang peluncuran kerangka regulasi MiCA, yang akan memberlakukan standar anti-pencucian uang yang lebih ketat dan pengawasan transaksi di seluruh blok.

Bank Sentral mengatakan mereka mengharapkan semua penyedia aset virtual untuk memperlakukan kewajiban AML dengan ketelitian yang sama seperti lembaga keuangan tradisional — dan memperingatkan bahwa kegagalan lebih lanjut dapat menyebabkan sanksi yang lebih keras.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Artikel Coinbase Didenda €21,5 Juta Setelah Kegagalan Kepatuhan Besar di Eropa pertama kali muncul di Coindoo.