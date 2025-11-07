BursaDEX+
Guncangan Tenaga Kerja AS Meningkatkan Taruhan Penurunan Suku Bunga, Bitcoin Masih Turun

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/07 03:39

Pemberi kerja AS mengumumkan kenaikan tajam dalam pemangkasan pekerjaan pada Oktober, menambah tekanan baru pada Federal Reserve menjelang pertemuan kebijakan suku bunga Desember. Ini adalah total tertinggi untuk bulan Oktober sejak 2003.

Lonjakan PHK Meningkatkan Ekspektasi Penurunan Suku Bunga Fed Desember

Challenger Gray melaporkan 153.074 PHK, naik 183% dari September dan 175% dari bulan yang sama tahun lalu. Ini adalah jumlah pemangkasan kuartal keempat terbesar sejak 2008. Total kehilangan pekerjaan untuk tahun ini telah mencapai 1,1 juta, yang terbanyak sejak wabah COVID-19 pada 2020.

Kenaikan pemangkasan pekerjaan juga memperbarui perdebatan tentang seberapa dalam perlambatan ekonomi mungkin terjadi. Banyak perusahaan menyebutkan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi AI sebagai pendorong utama pengurangan tenaga kerja. Para ekonom mengatakan tren ini mungkin berlanjut hingga awal tahun depan karena perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya dan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat.

Data tersebut memicu reaksi langsung di seluruh pasar. Analis di Kobeissi Letter mengisyaratkan bahwa guncangan tenaga kerja meningkatkan peluang penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya.

Taruhan Penurunan Suku Bunga Meningkat, Tetapi Bitcoin Menunjukkan Reaksi Terbatas

Di pasar prediksi Kalshi, probabilitas penurunan 25 basis poin naik hampir 70%. Peluang Fed mempertahankan suku bunga turun mendekati 30%. Para pedagang mengatakan laporan tenaga kerja yang lemah memperkuat ekspektasi bahwa kondisi ekonomi melambat lebih cepat dari yang diantisipasi pembuat kebijakan.

Pergeseran ini kontras dengan peringatan terbaru dari Ketua Fed Jerome Powell. Powell mengisyaratkan ekspektasi yang hati-hati tentang penurunan suku bunga Desember.

Grafik menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap penurunan suku bunga Fed Desember.

Beberapa komentator pasar tidak setuju tentang seberapa besar penurunan suku bunga dapat membantu. Scott Melker mengatakan kebijakan moneter tidak dapat memperbaiki perubahan struktural yang disebabkan oleh pengurangan biaya dan percepatan adopsi kecerdasan buatan.

Dia berpendapat bahwa pasar tenaga kerja sedang menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang mengurangi kebutuhan akan pekerja manusia. Melker lebih lanjut mengatakan pergeseran ini mungkin berlanjut terlepas dari apa yang dilakukan Fed. Namun, Bitcoin berjuang untuk mendapatkan momentum meskipun peluang pelonggaran lebih tinggi.

Bitcoin Berjuang Di Dekat Support Saat Kehati-hatian Pasar Berlanjut

Harga BTC melayang di sekitar $102.800 setelah sesi perdagangan yang bergejolak, menurut TradingView. Penurunan tersebut memperpanjang penurunan yang lebih luas yang telah membebani pasar selama beberapa minggu.

Grafik menunjukkan upaya berulang yang gagal untuk menembus di atas resistensi jangka pendek di sekitar $103.500. Para pedagang mengatakan pasar tetap berhati-hati karena kondisi likuiditas tetap ketat dan selera risiko melemah.

Beberapa analis juga memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin mengunjungi kembali gap CME di $92.000. Kenaikan tajam dalam arus keluar dari ETF menambah tekanan pada tren penurunan saat ini.

Bitcoin bisa mendapat manfaat setelah Fed dengan jelas memberi sinyal pergeseran menuju pelonggaran. Secara historis diketahui bahwa aset kripto cenderung pulih setelah ada perubahan kebijakan.

Sumber: https://coingape.com/just-in-us-labor-shock-raises-rate-cut-bets-bitcoin-still-down/

