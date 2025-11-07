Bitcoin: 3 tanda peringatan bahwa BTC mungkin turun di bawah $100K!

Poin-Poin Penting

Apakah dukungan $100k Bitcoin berisiko?

Pembeli Bitcoin ragu-ragu, tekanan kapitulasi meningkat, dan sentimen pasar sangat ketakutan.

Apa yang mendorong risiko pasar?

Pergerakan makro terus membebani, dengan $1 triliun hilang hanya dalam sebulan. Pada saat yang sama, leverage mulai meningkat kembali.

Apakah penurunan Bitcoin [BTC] di bawah $100k tak terelakkan?

Meskipun BTC menutup Oktober dengan penurunan 3,52%, November dimulai lebih rendah lagi, turun 6,6% dalam seminggu. Itu berarti pembeli tidak masuk dengan kuat, membuat pasar tidak yakin apakah BTC benar-benar telah mencapai titik terendah.

Pada dasarnya, sentimen investor yang menentukan, bukan struktur harga. Menurut AMBCrypto, ini bisa menjadi alasan mengapa koreksi yang lebih dalam masih mungkin terjadi, dengan Bitcoin berada dalam keseimbangan yang rapuh antara ketakutan dan kesabaran.

$1 triliun hilang, ketakutan memuncak, kesabaran menipis

Pergerakan makro terus membebani sentimen investor.

Hanya dalam sebulan, $1 triliun telah hilang dari pasar kripto. Yang perlu dicatat, BTC menyumbang 23% dari arus keluar ini, menunjukkan bahwa pengurangan risiko telah "dipimpin pasar," dengan 70% berasal dari penjualan altcoin.

Sementara itu, 300 ribu trader dilikuidasi setiap hari, membuat pasar sangat reaktif. Namun, Estimated Leverage Ratio (ELR) Bitcoin baru saja mencapai level tertinggi dalam dua minggu di 0,22, dengan Open Interest (OI) pasar naik $5 miliar.

Sumber: Glassnode

Dengan itu, Bitcoin kini berada di wilayah ketakutan "ekstrem".

Bahkan, grafik di atas menunjukkan BTC menembus ambang ketakutan 22 untuk pertama kalinya sejak FUD April, ketika BTC turun sekitar 8% dan kapitulasi mendorongnya kembali ke level awal pemilu sebesar $76k.

Yang perlu dicatat, saat itu, kerugian yang terealisasi melonjak hingga $2,2 miliar. Maju ke sekarang, pasar bearish, kehati-hatian tinggi, dan kesabaran investor menipis. Jadi, mungkinkah ini awal dari fase kapitulasi Bitcoin berikutnya?

Dukungan Bitcoin $100k bergantung pada sehelai benang

Investor Bitcoin berada pada titik infleksi penting.

Data CryptoQuant menunjukkan hampir 1/3 pasokan BTC berada di bawah air, sekitar 28% dari pasokan yang beredar. Dari sini, BTC bisa mencapai titik terendah atau, jika keyakinan goyah, penurunan yang lebih dalam bisa terjadi.

Yang perlu dicatat, seperti yang ditunjukkan analisis di atas, sentimen lebih condong ke arah kehati-hatian daripada peluang. Dalam konteks ini, dengan BTC kembali ke level pertengahan Juni, baik STH maupun LTH menghadapi risiko kapitulasi yang lebih tinggi.

Sumber: CryptoQuant

Bahkan, kerugian Bitcoin yang terealisasi baru saja mencapai $1,76 miliar.

Hasilnya? BTC memulai November dengan penurunan 4,71%, menembus $100k untuk pertama kalinya dalam lima bulan. STH NUPL juga terjun ke kapitulasi di -0,107 (untuk pertama kalinya sejak April), menunjukkan STH mengalami kerugian.

Singkatnya, pasar merasakan getaran kapitulasi, dengan pergerakan harga dan sentimen condong ke arah kehati-hatian. Jika ini berlanjut, Bitcoin LTH memiliki sedikit insentif untuk bertahan, mengubah $100k dari dukungan menjadi resistensi.