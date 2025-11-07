TLDR :

UNDP merencanakan program pelatihan dan penasihat blockchain untuk mendorong adopsi global yang bertanggung jawab.

Blockchain Advisory Group akan menghubungkan pembuat kebijakan, inovator, dan pakar teknis.

InfStones bergabung dalam dialog untuk mendukung infrastruktur blockchain yang aman dan skalabel.

Inisiatif ini mempromosikan blockchain sebagai alat untuk transparansi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sedang mempersiapkan peluncuran program pelatihan dan penasihat blockchain global. Langkah ini menyusul Dialog Strategis Tingkat Tinggi tentang Blockchain untuk Pembangunan selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York.

Selain itu, sesi tersebut mempertemukan institusi publik, inovator, dan perusahaan blockchain untuk merancang peta jalan bersama untuk transformasi digital yang bertanggung jawab. Inisiatif ini menandakan niat UNDP untuk menjadikan blockchain sebagai alat praktis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Membangun Kerangka Kerja untuk Blockchain dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Dialog tersebut menandai yang pertama dalam rangkaian kolaborasi yang direncanakan untuk membentuk peran blockchain dalam tata kelola, transparansi, dan inklusi. Para peserta memeriksa bagaimana sistem terdesentralisasi dapat meningkatkan keterlacakan, akuntabilitas, dan kepercayaan lintas sektor.

Hasil utama dari pembicaraan tersebut adalah proposal untuk membentuk Blockchain Advisory Group yang akan menghubungkan pembuat kebijakan dan pakar industri. Kelompok ini akan fokus pada pengembangan program pelatihan dan kerangka kerja untuk memastikan adopsi blockchain selaras dengan prioritas manusia dan lingkungan.

InfStones, penyedia infrastruktur blockchain global, berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Keterlibatan perusahaan ini menyoroti kerja sama yang berkembang antara pembangun blockchain perusahaan dan badan pembangunan internasional.

InfStones beroperasi di lebih dari 80 blockchain dan berkontribusi dalam membangun infrastruktur yang aman dan skalabel. Keterlibatannya memperkuat pentingnya keahlian teknis dalam mencapai agenda UNDP yang didorong oleh transparansi.

Kepemimpinan UNDP di bidang ini memposisikannya sebagai jembatan antara teknologi dan desain kebijakan berkelanjutan. Organisasi ini bertujuan untuk melengkapi pemerintah dan mitra dengan pengetahuan blockchain praktis, mencakup area seperti inklusi keuangan, pengadaan transparan, dan pelacakan lingkungan.

Program pelatihan dan penasihat yang akan datang akan menjadi dasar untuk tujuan-tujuan ini.

Dengan menawarkan model pendidikan dan kemitraan terstruktur, UNDP bermaksud membangun kapasitas blockchain jangka panjang di seluruh ekonomi berkembang. Program-program ini juga akan mempromosikan standar yang memastikan interoperabilitas dan integritas data sambil mencegah penyalahgunaan teknologi yang sedang berkembang.

Kerja Sama Global untuk Inovasi Blockchain yang Bertanggung Jawab

Inisiatif ini menandai pergeseran yang lebih luas menuju kolaborasi lintas sektor pada tata kelola blockchain.

Seiring sistem digital menjadi pusat infrastruktur publik, memastikan transparansi dan keadilan telah menjadi kritis. Keterlibatan awal UNDP bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dengan implementasi etis.

Dialog-dialog di masa depan akan memperluas topik-topik ini, mempertemukan institusi keuangan, lembaga pembangunan, dan startup blockchain. Misi kolektif adalah untuk memanfaatkan teknologi terdesentralisasi untuk kebaikan publik sambil mempertahankan keamanan dan kepatuhan.

Bagi industri blockchain, kepemimpinan UNDP dapat membangun kerangka kerja terpercaya untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sistem sosial dan ekonomi.

Kontribusi InfStones menekankan kebutuhan akan infrastruktur yang andal untuk mendukung ambisi ini. Dengan menyelaraskan kemampuan teknis dengan tujuan kebijakan, sektor publik dan swasta sedang menyiapkan panggung untuk adopsi blockchain yang skalabel. Kolaborasi ini diharapkan dapat memajukan tujuan keberlanjutan global sambil memperkuat kepercayaan pada sistem terdesentralisasi.

