Paparan Kripto Mencapai 55% Di Antara Hedge Fund Tradisional pada 2025

Lebih dari setengah hedge fund tradisional kini memegang aset kripto, menandai pergeseran institusional yang stabil. Tokenisasi semakin mendapatkan daya tarik, dengan manajer strategi yang lebih kecil dan makro menunjukkan minat terkuat. Regulasi AS dan global yang berkembang mendorong kepercayaan lebih besar dan peningkatan alokasi ke aset digital.

Jumlah hedge fund tradisional yang memasuki pasar kripto semakin bertambah, menandakan adopsi institusional yang stabil terhadap aset digital.

Menurut Laporan Tahunan ke-7 Global Crypto Hedge Fund oleh Alternative Investment Management Association dan PwC, 55% hedge fund tradisional kini memiliki beberapa bentuk eksposur kripto, meningkat dari 47% pada tahun 2024.

Meskipun sebagian besar alokasi tetap sederhana, di bawah 2% dari total aset yang dikelola (AUM), 71% hedge fund berencana untuk meningkatkan eksposur mereka selama tahun depan.

Survei menunjukkan lingkungan regulasi global yang konstruktif sebagai faktor pendukung. Dana yang sudah diinvestasikan dalam aset digital mengidentifikasi kurangnya regulasi, minat yang berkembang, dan aksesibilitas perbankan sebagai alasan utama untuk investasi dalam aset digital.

Dalam kasus hedge fund, 57% dari kumpulan investasi ini menunjukkan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi karena regulasi di AS, sementara 29% termotivasi oleh minat yang lebih tinggi dari investor.

Hedge fund khusus kripto menunjukkan persentase yang sedikit lebih rendah, dengan 47% menunjukkan minat yang lebih tinggi dari investor, sementara 24% dipengaruhi oleh panduan regulasi.

Family Office Memimpin, Tokenisasi Mendapatkan Momentum

Family office dan individu dengan kekayaan bersih tinggi adalah investor utama dalam hedge fund kripto; namun, dana dari dana semakin berpartisipasi. Selain investasi, hedge fund sedang melihat produk yang ditokenisasi sebagai sarana untuk mengelola likuiditas, sehingga membuktikan tren menuju teknologi blockchain.

Penelitian mengungkapkan 33% hedge fund memiliki tokenisasi dalam agenda mereka, dengan minat yang kuat terhadap tokenisasi dari wilayah Asia-Pasifik dan Timur Tengah. Lebih dari setengah dari mereka yang disurvei (52%) tertarik pada struktur dana yang ditokenisasi berdasarkan efisiensi operasional.

Manajer yang lebih kecil, mereka yang di bawah AUM US$1 miliar, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mendalami tokenisasi daripada manajer yang lebih besar (37% vs. 24%), sementara manajer strategi makro memiliki minat terkuat pada 67%.

Diharapkan bahwa struktur dana yang ditokenisasi dan tradisional akan hidup berdampingan dalam sepuluh tahun ke depan, sementara 15% melihat tokenisasi sebagai model dominan yang mungkin.

Eksposur Kripto Hedge Fund Melonjak pada 2025

Perkembangan terbaru dalam regulasi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu dalam membangun kepercayaan pada aset digital, menurut eksekutif industri. Studi ini telah disebut sebagai titik balik, menurut Direktur Pengelola AIMA, James Delaney, karena aset digital menjadi arus utama daripada investasi pinggiran.

