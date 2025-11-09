My First Bitcoin Mengakhiri Program El Salvador, Beralih ke Fokus Global

Pembaruan (7 Nov pukul 09:07 malam UTC): Artikel ini telah diperbarui untuk memasukkan komentar dari My First Bitcoin.

My First Bitcoin, program pendidikan Bitcoin yang didirikan di El Salvador, telah mengakhiri kolaborasinya dengan Kementerian Pendidikan negara tersebut dan akan beralih dari menjalankan kelas lokal menjadi mendukung inisiatif pendidikan Bitcoin global.

Organisasi ini telah mendidik lebih dari 27.000 siswa secara langsung tentang Bitcoin (BTC) — terutama di El Salvador — dan sekarang berencana untuk mendukung pendidik dan proyek komunitas di seluruh dunia melalui materi open-source dan alat pelatihan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, My First Bitcoin mengatakan langkah tersebut termasuk menutup kantor fisiknya di El Salvador, bersamaan dengan penerapan model kerja jarak jauh sepenuhnya.

"Ambisi kami selalu untuk mengubah dunia, tetapi kami harus memulai dengan satu siswa, kemudian satu kota, kemudian satu negara dan sekarang kami siap untuk meningkatkan potensi dampak dari 6 juta orang menjadi 8 miliar," kata pendiri John Dennehy.

Didirikan sebagai organisasi nirlaba independen pada tahun 2021 oleh aktivis dan jurnalis Amerika John Dennehy, My First Bitcoin menawarkan pendidikan gratis tentang Bitcoin kepada warga Salvador. Pada tahun 2023, organisasi tersebut bermitra dengan Kementerian Pendidikan El Salvador untuk mengintegrasikan program Diploma Bitcoin-nya ke sekolah-sekolah umum pada tahun 2024.

Arnold Hubach, direktur komunikasi di My First Bitcoin, memberi tahu Cointelegraph bahwa kemitraan mereka dengan Kementerian Pendidikan berakhir pada April 2025, "tanpa alasan spesifik yang dibagikan kepada kami." Tidak ada inisiatif yang direncanakan untuk menggantikan program tersebut.

Langkah ini terjadi saat El Salvador mengevaluasi kembali kebijakan Bitcoin-nya setelah kesepakatan terbaru dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Terkait: El Salvador merayakan ulang tahun Bitcoin di tengah hasil yang beragam setelah 4 tahun

El Salvador dan IMF

El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021 dan mulai mengakumulasi satu Bitcoin per hari beberapa bulan kemudian.

Pada Desember 2024, negara tersebut mencapai kesepakatan pembiayaan senilai $1,4 miliar dengan IMF, yang mencakup komitmen untuk mengurangi inisiatif Bitcoin-nya, sehingga membatasi rencana akumulasi BTC-nya.

Sumber: The Bitcoin Office

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pembuat undang-undang mengubah undang-undang Bitcoin negara tersebut pada Januari untuk membuat penerimaan BTC menjadi sukarela bagi bisnis.

Pada Juli, IMF menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa El Salvador tidak membeli Bitcoin baru sejak menandatangani kesepakatan dengan IMF pada Desember.

Meskipun demikian, situs web Kantor Bitcoin El Salvador terus menampilkan catatan pembelian Bitcoin berulang oleh pemerintah, dengan kepemilikan berjumlah 6.374 BTC, bernilai sekitar $654,8 juta pada saat penulisan ini.

Majalah: Mengapa AI buruk dalam pekerjaan freelance dan tugas kehidupan nyata: AI Eye