Meta telah terungkap mendapatkan sekitar $16 miliar pada 2024 dari sejumlah besar iklan penipuan.

PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut dokumen internal dari Meta Platforms (META.O), sekitar 10% dari pendapatan perusahaan pada tahun 2024, atau sekitar $16 miliar, akan berasal dari iklan produk penipuan dan terlarang, menyoroti celah dalam pengawasan iklan mereka. Dokumen internal Meta mengungkapkan bahwa raksasa media sosial tersebut telah gagal mengidentifikasi dan memblokir sejumlah besar iklan ilegal setidaknya selama tiga tahun terakhir, membuat miliaran pengguna di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp terpapar konten seperti penipuan investasi, perjudian online, dan produk medis terlarang. Perusahaan memperkirakan bahwa platform mereka mendorong sekitar 15 miliar iklan penipuan kepada pengguna setiap hari.