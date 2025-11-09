Peter Schiff: Jual Bitcoin selagi masih di atas $100.000.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa ekonom dan kritikus cryptocurrency Peter Schiff mendesak pemegang Bitcoin untuk menjual sesegera mungkin di platform X. "Harga Bitcoin yang mencapai $100.000 adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi dalam hidup kita. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini selagi masih bisa. Jika Anda memegang Bitcoin, jual sekarang selagi harganya masih di atas $100.000." PANews melaporkan pada 9 November bahwa ekonom dan kritikus cryptocurrency Peter Schiff mendesak pemegang Bitcoin untuk menjual sesegera mungkin di platform X. "Harga Bitcoin yang mencapai $100.000 adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi dalam hidup kita. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini selagi masih bisa. Jika Anda memegang Bitcoin, jual sekarang selagi harganya masih di atas $100.000."