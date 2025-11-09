BursaDEX+
Postingan Peter Schiff Menyebut Bitcoin 'Sangat Terlalu Mahal,' Memprediksi Crash yang Akan Segera Terjadi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peter Schiff memperingatkan bitcoin berada di ambang kehancuran yang lebih dalam setelah turun di bawah $100.000, memperkirakan penjualan besar-besaran yang didorong oleh pengurangan leverage, memudarnya optimisme investor, dan tekanan yang meningkat di seluruh pasar kripto yang lebih luas. Peter Schiff Mendesak Penjualan 'Bitcoin yang Sangat Terlalu Mahal' Sebelum Crash Ekonom dan pendukung emas Peter Schiff kembali menyerang bitcoin, menegaskan kembali [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/peter-schiff-calls-bitcoin-ridiculously-overpriced-predicts-imminent-crash/

Peter Schiff Menyebut Bitcoin 'Harga yang Konyol,' Memprediksi Crash yang Akan Segera Terjadi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 11:31

Peter Schiff memperingatkan bitcoin berada di ambang kehancuran yang lebih dalam setelah turun di bawah $100.000, memperkirakan penjualan besar-besaran yang didorong oleh pelepasan leverage, memudarnya optimisme investor, dan tekanan yang meningkat di seluruh pasar kripto yang lebih luas. Peter Schiff Mendesak Penjualan Bitcoin yang 'Konyol Terlalu Mahal' Sebelum Crash Ekonom dan pendukung emas Peter Schiff kembali menyerang bitcoin, menegaskan kembali [...]

Sumber: https://news.bitcoin.com/peter-schiff-calls-bitcoin-ridiculously-overpriced-predicts-imminent-crash/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

