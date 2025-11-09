Pakistan Mempertimbangkan Stablecoin Berbasis Rupee saat Pakar Memperingatkan Kerugian $25B

Pakistan sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan stablecoin yang didukung rupee, karena para ahli memperingatkan bahwa keterlambatan dalam mengatur aset digital dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga $25 miliar bagi negara tersebut.

Berbicara pada Konferensi Sustainable Development Policy Institute (SDPI) pada hari Jumat, Presiden Pakistan Banks Association (PBA) Zafar Masud mengatakan bahwa negara tersebut dapat membuka potensi pertumbuhan terkait kripto sebesar $20-$25 miliar, menurut laporan dari media lokal Daily Times.

Masud menunjukkan pasar stablecoin global yang sedang berkembang pesat, menambahkan bahwa Pakistan "serius mempertimbangkan stablecoin yang didukung rupee" dan bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) dapat meningkatkan akses keuangan sekaligus mengurangi biaya pengiriman uang.

Faisal Mazhar, Wakil Direktur Pembayaran di State Bank of Pakistan, mengungkapkan bahwa prototipe CBDC sudah sedang dikembangkan dengan bantuan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan fase uji coba yang direncanakan sebelum peluncuran penuh.

Terkait: Demografi akan 'melompati' adopsi Bitcoin di Pakistan — Bilal Bin Saqib

ZAR bertujuan membawa stablecoin kepada masyarakat Pakistan yang tidak memiliki rekening bank

Rencana Pakistan untuk meluncurkan stablecoin sendiri muncul tak lama setelah ZAR, sebuah startup fintech yang bekerja untuk membuat stablecoin yang didukung dolar dapat diakses oleh pengguna sehari-hari di Pakistan dan pasar berkembang lainnya, mengumpulkan $12,9 juta dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z).

Investor lainnya termasuk Dragonfly Capital, VanEck Ventures, Coinbase Ventures dan Endeavor Catalyst. Menargetkan populasi Pakistan yang berjumlah 240 juta, di mana lebih dari 100 juta orang dewasa masih tidak memiliki rekening bank, ZAR bertujuan untuk menjembatani kesenjangan inklusi keuangan melalui akses stablecoin.

Seperti dilaporkan Cointelegraph, Pakistan naik enam peringkat untuk mengamankan posisi ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis 2025, memperkuat statusnya sebagai salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pakistan menduduki peringkat ketiga dalam adopsi kripto global. Sumber: Bilal Bin Saqib

Terkait: Kripto membantu ekonomi berkembang melewati kendala keuangan tradisional

Pakistan mengundang perusahaan kripto global untuk mengajukan lisensi

Pada September, Pakistan membuka pintunya untuk bursa kripto internasional dan penyedia layanan aset virtual (VASPs), mengundang mereka untuk mengajukan lisensi di bawah kerangka regulasi federal baru.

Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) mendesak perusahaan-perusahaan terkemuka untuk menyerahkan Expressions of Interest (EoIs) untuk membantu membentuk industri aset digital yang sedang berkembang di negara tersebut. PVARA, yang dibentuk berdasarkan Virtual Assets Ordinance 2025, bertugas untuk melisensikan, mengatur, dan mengawasi VASPs.

Majalah: Bitcoin OG Kyle Chassé tinggal satu pelanggaran lagi menuju pemblokiran permanen YouTube