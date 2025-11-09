BursaDEX+
Pergeseran Trump ke Kebijakan Pro-Kripto di Tengah Kritik Media

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 13:22
Poin Kunci:
  • Tidak ada bukti substansial yang mendukung dugaan pembelian Bitcoin senilai $2 miliar oleh Trump.
  • Penurunan harga terbaru menunjukkan Bitcoin sekarang diperdagangkan pada $101.700.
  • Kebijakan Trump berfokus pada aset digital dan transparansi blockchain.

Forbes melaporkan dugaan investasi Donald Trump senilai $2 miliar di Bitcoin sebagai langkah strategis di tengah penurunan harga, memicu diskusi karena tidak ada konfirmasi resmi yang diberikan oleh Trump Media.

Klaim ini menyoroti meningkatnya minat terhadap cryptocurrency oleh tokoh-tokoh berpengaruh, yang berpotensi mempengaruhi dinamika pasar meskipun tidak adanya bukti konkret dari sumber resmi.

Strategi Pro-Kripto Trump dan Respons Media

Forbes mengklaim akuisisi Bitcoin senilai $2 miliar oleh Trump Media pada harga $115.000 per koin, mengaitkannya dengan penurunan harga saham sebesar 24% untuk Trump Media. Namun, tidak ada bukti terverifikasi yang mendukung skenario ini, dan catatan keuangan Trump Media tidak menunjukkan investasi semacam itu.

Perdebatan berpusat pada dukungan Trump terhadap kripto dalam kebijakan terbarunya. Integrasi blockchain dan penunjukan Jonathan Gould menunjukkan perubahan arah pemerintahan. Retorika Trump telah meningkat dari skeptisisme menjadi menyelaraskan dirinya dengan pendukung Bitcoin. Namun, terlepas dari penggambaran media, tidak ada bukti transaksi yang dapat diverifikasi yang mendukung pembelian Bitcoin senilai multi-miliar dolar oleh Trump Media.

Dalam hal reaksi, transformasi ini menarik berbagai pendapat. Tanpa dukungan substansial dari pengajuan resmi atau aktivitas blockchain, klaim akuisisi tetap tidak terbukti. Meskipun demikian, pembuatan kebijakan Trump menunjukkan strategi yang disengaja untuk memanfaatkan ekosistem aset digital demi keuntungan nasional.

Menganalisis Volatilitas Bitcoin dan Dampak Kebijakan

Tahukah Anda? Donald Trump, yang dulunya kritikus vokal terhadap volatilitas Bitcoin, kini memperjuangkan kebijakan pro-kripto, menggaungkan tindakan yang terjadi ketika negara-negara seperti El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Status Bitcoin saat ini menampilkan harga $101.786,88 dengan kapitalisasi pasar mendekati $2,03 triliun, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Bitcoin memegang dominasi pasar sebesar 59,40%, meskipun terjadi penurunan 43,62% dalam volume perdagangan 24 jam. Harga Bitcoin turun 16,02% dalam sebulan terakhir, menunjukkan volatilitasnya yang melekat.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Menurut wawasan dari tim penelitian Coincu, pergeseran kebijakan ke arah sikap ramah kripto dapat menjadi katalisator adopsi teknologi sekaligus meningkatkan pengawasan regulasi. Peningkatan transparansi blockchain mungkin menjembatani kesenjangan dalam kepercayaan pasar, berfungsi sebagai dasar potensial untuk kebijakan ekonomi masa depan.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/trump-embraces-crypto-policies/

