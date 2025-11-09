Pakistan sedang mempertimbangkan pengenalan stablecoin yang didukung oleh rupee

Pakistan sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan stablecoin yang didukung oleh rupee. Langkah ini terjadi saat para ahli memperingatkan bahwa penundaan regulasi aset digital dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan peluang ekonomi hingga $25 miliar. Setelah pengumuman ini, laporan dari Daily Times menyebutkan bahwa Zafar Masud, Presiden Pakistan Banks Association (PBA), menunjukkan kemungkinan negara tersebut mengakses pertumbuhan sekitar $20 hingga $25 miliar terkait cryptocurrency. Berbicara pada Konferensi Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Presiden Pakistan Banks Association (PBA) Zafar Masud mengatakan: "Jika kita menunda regulasi, kita berisiko kehilangan miliaran dalam potensi investasi dan inovasi," kata Masud, mencatat bahwa populasi muda Pakistan dan ekonomi digital yang berkembang menyajikan "peluang besar" untuk solusi berbasis blockchain. Jika berhasil, Pakistan dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin regional dalam fintech dan pembayaran digital. Masud mengakui pasar stablecoin global yang berkembang pesat Ketika ditanya oleh wartawan mengapa negara tersebut telah mengalihkan minatnya ke pasar stablecoin, Masud mengakui pasar stablecoin global yang berkembang pesat. Berdasarkan argumennya, Pakistan sedang mengevaluasi dengan hati-hati pembuatan stablecoin yang didukung oleh rupee. Masud juga mencatat bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) penting karena dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan dan mengurangi biaya pengiriman uang. Mengenai pernyataannya, Faisal Mazhar, Wakil Direktur Pembayaran di State Bank of Pakistan, berkomentar tentang topik diskusi tersebut. Mazhar menyebutkan mereka telah mulai mengembangkan prototipe CBDC dengan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Selain itu, wakil direktur tersebut mengungkapkan rencana untuk melakukan fase pilot sebelum meluncurkan prototipe sepenuhnya. Sementara itu, perlu dicatat bahwa proyek Pakistan untuk mengembangkan stablecoin-nya muncul tidak lama setelah startup fintech, ZAR, mengumumkan rencananya untuk menawarkan stablecoin yang didukung dolar kepada pengguna sehari-hari negara tersebut. Pada saat yang sama, pasar berkembang lainnya mengamankan $12,9 juta dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z). Investor lain yang mendukung inisiatif ini termasuk VanEck Ventures, Endeavour Catalyst, Coinbase Ventures dan Dragonfly Capital. Namun, ZAR bertujuan untuk merangkul niatnya untuk membantu 240 juta individu di Pakistan, di mana lebih dari 100 juta orang dewasa tidak memiliki rekening bank, dengan menawarkan akses ke stablecoin dan meningkatkan inklusi keuangan. Pakistan bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekosistem kripto Sumber terpercaya baru-baru ini menyoroti bahwa Pakistan naik enam posisi untuk mengamankan posisi ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis untuk 2025. Peringkat ini memperkuat posisi negara tersebut sebagai pasar kripto yang berkembang pesat di seluruh dunia. Ahli lokal memperkirakan bahwa warga negara memegang antara $20 miliar dan $30 miliar dalam aset digital, sebagian besar melalui saluran peer-to-peer dan informal. Sementara itu, untuk memperkuat kehadirannya di pasar kripto, Pakistan membuka pintunya untuk penyedia layanan aset virtual (VASPs) dan pertukaran kripto internasional pada September tahun ini. Negara tersebut mendorong mereka untuk mengajukan lisensi di bawah sistem regulasi federal baru. Di sisi lain, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) mendesak perusahaan-perusahaan terkemuka untuk mengajukan Expressions of Interest (EoIs) untuk mendukung industri aset digital negara yang berkembang. Didirikan di bawah Virtual Assets Ordinance 2025, PVARA mengatur, melisensikan, dan mengawasi VASPs. Badan ini ditugaskan peran ini setelah laporan dari sumber berita Inggris lokal Dawn menyebutkan bahwa PVARA akan melaksanakan operasinya sebagai regulator independen. Selain peran di atas, PVARA ditugaskan tanggung jawab untuk memastikan VASPs memenuhi standar internasional dan mematuhi pedoman Financial Action Task Force (FATF). Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas trading kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota. Pakistan sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan stablecoin yang didukung oleh rupee. Langkah ini terjadi saat para ahli memperingatkan bahwa penundaan regulasi aset digital dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan peluang ekonomi hingga $25 miliar. Setelah pengumuman ini, laporan dari Daily Times menyebutkan bahwa Zafar Masud, Presiden Pakistan Banks Association (PBA), menunjukkan kemungkinan negara tersebut mengakses pertumbuhan sekitar $20 hingga $25 miliar terkait cryptocurrency. Berbicara pada Konferensi Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Presiden Pakistan Banks Association (PBA) Zafar Masud mengatakan: "Jika kita menunda regulasi, kita berisiko kehilangan miliaran dalam potensi investasi dan inovasi," kata Masud, mencatat bahwa populasi muda Pakistan dan ekonomi digital yang berkembang menyajikan "peluang besar" untuk solusi berbasis blockchain. Jika berhasil, Pakistan dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin regional dalam fintech dan pembayaran digital. Masud mengakui pasar stablecoin global yang berkembang pesat Ketika ditanya oleh wartawan mengapa negara tersebut telah mengalihkan minatnya ke pasar stablecoin, Masud mengakui pasar stablecoin global yang berkembang pesat. Berdasarkan argumennya, Pakistan sedang mengevaluasi dengan hati-hati pembuatan stablecoin yang didukung oleh rupee. Masud juga mencatat bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) penting karena dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan dan mengurangi biaya pengiriman uang. Mengenai pernyataannya, Faisal Mazhar, Wakil Direktur Pembayaran di State Bank of Pakistan, berkomentar tentang topik diskusi tersebut. Mazhar menyebutkan mereka telah mulai mengembangkan prototipe CBDC dengan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Selain itu, wakil direktur tersebut mengungkapkan rencana untuk melakukan fase pilot sebelum meluncurkan prototipe sepenuhnya. Sementara itu, perlu dicatat bahwa proyek Pakistan untuk mengembangkan stablecoin-nya muncul tidak lama setelah startup fintech, ZAR, mengumumkan rencananya untuk menawarkan stablecoin yang didukung dolar kepada pengguna sehari-hari negara tersebut. Pada saat yang sama, pasar berkembang lainnya mengamankan $12,9 juta dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z). Investor lain yang mendukung inisiatif ini termasuk VanEck Ventures, Endeavour Catalyst, Coinbase Ventures dan Dragonfly Capital. Namun, ZAR bertujuan untuk merangkul niatnya untuk membantu 240 juta individu di Pakistan, di mana lebih dari 100 juta orang dewasa tidak memiliki rekening bank, dengan menawarkan akses ke stablecoin dan meningkatkan inklusi keuangan. Pakistan bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekosistem kripto Sumber terpercaya baru-baru ini menyoroti bahwa Pakistan naik enam posisi untuk mengamankan posisi ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis untuk 2025. Peringkat ini memperkuat posisi negara tersebut sebagai pasar kripto yang berkembang pesat di seluruh dunia. Ahli lokal memperkirakan bahwa warga negara memegang antara $20 miliar dan $30 miliar dalam aset digital, sebagian besar melalui saluran peer-to-peer dan informal. Sementara itu, untuk memperkuat kehadirannya di pasar kripto, Pakistan membuka pintunya untuk penyedia layanan aset virtual (VASPs) dan pertukaran kripto internasional pada September tahun ini. Negara tersebut mendorong mereka untuk mengajukan lisensi di bawah sistem regulasi federal baru. Di sisi lain, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) mendesak perusahaan-perusahaan terkemuka untuk mengajukan Expressions of Interest (EoIs) untuk mendukung industri aset digital negara yang berkembang. Didirikan di bawah Virtual Assets Ordinance 2025, PVARA mengatur, melisensikan, dan mengawasi VASPs. Badan ini ditugaskan peran ini setelah laporan dari sumber berita Inggris lokal Dawn menyebutkan bahwa PVARA akan melaksanakan operasinya sebagai regulator independen. Selain peran di atas, PVARA ditugaskan tanggung jawab untuk memastikan VASPs memenuhi standar internasional dan mematuhi pedoman Financial Action Task Force (FATF). Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas trading kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.