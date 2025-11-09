Italia Menginginkan Euro Digital – Tetapi Tidak dengan Mengorbankan Dirinya Sendiri

Poin Penting Sektor perbankan Italia mendukung euro digital ECB tetapi menginginkan biaya dibagi seiring waktu.

Proyek ini dapat diluncurkan pada 2029, dengan fase uji coba pada 2027, menunggu persetujuan UE.

Italia mengadvokasi sistem ganda, menggabungkan mata uang digital yang diterbitkan ECB dan komersial.

Jerman dan konservatif UE menekan untuk versi yang lebih sederhana dan berisiko rendah.

Asosiasi Perbankan Italia (ABI) telah menyatakan dukungan untuk euro digital Bank Sentral Eropa, tetapi bersikeras bahwa peluncurannya tidak boleh membebani bank-bank komersial dengan biaya awal yang besar.

Selama briefing media minggu ini, Marco Elio Rottigni, manajer umum ABI, menggambarkan euro digital sebagai "tonggak sejarah bagi kedaulatan digital Eropa." Namun dia memperingatkan bahwa beban keuangan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk membuat sistem ini berfungsi tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh bank.

"Ini adalah proyek yang mewujudkan kedaulatan, tetapi juga yang datang dengan biaya besar," kata Rottigni, menyerukan agar biaya investasi didistribusikan secara bertahap seiring berkembangnya sistem.

Eropa yang Terpecah dalam Perjalanan Menuju 2029

Euro digital — yang dibayangkan sebagai mata uang yang diterbitkan bank sentral dan tersedia untuk semua warga UE — masih bertahun-tahun lagi, tetapi momentumnya terus berkembang. Menteri keuangan UE dan Presiden ECB Christine Lagarde baru-baru ini mencapai kesepakatan kompromi dengan Komisaris Eropa Valdis Dombrovskis untuk memperjelas bagaimana proyek ini akan bergerak maju.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, negara-negara anggota akan memiliki peran langsung dalam menentukan apakah euro digital diluncurkan sama sekali, serta berapa banyak uang digital yang dapat dimiliki individu, sebuah perlindungan yang dimaksudkan untuk menenangkan ketakutan akan penarikan massal dari bank-bank komersial.

Jika pembuat undang-undang menyetujui putaran legislasi berikutnya pada 2026, fase uji coba dapat dimulai pada 2027, diikuti dengan peluncuran penuh pada 2029 — memposisikan Eropa sebagai salah satu dari sedikit ekonomi utama dengan mata uang digital yang didukung negara dalam peredaran.

Visi "Sistem Ganda" Italia

Rottigni menyarankan bahwa Eropa tidak boleh hanya mengandalkan desain ECB. Sebaliknya, dia berpendapat untuk sistem ganda — di mana euro digital bank sentral hidup berdampingan dengan mata uang digital yang diterbitkan bank komersial yang dapat diluncurkan lebih cepat.

Dia menunjuk ke Amerika Serikat, di mana pembuat kebijakan telah memperkenalkan GENIUS Act untuk mengatur stablecoin, sebagai contoh betapa cepatnya sistem keuangan lain beradaptasi dengan keuangan digital.

BACA LEBIH LANJUT: Berita Bitcoin: Arus Masuk Institusional Melambat saat Pemegang Jangka Panjang Menjual

Skeptisisme di Utara

Tidak semua orang berbagi antusiasme Italia. Komite Industri Perbankan Jerman, yang mewakili pemberi pinjaman terbesar negara itu, telah mengungkapkan kegelisahan tentang implikasi euro digital bagi perbankan tradisional. Kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menguras deposito dan mengaburkan batas antara uang sentral dan komersial.

Di Brussels, anggota parlemen konservatif Fernando Navarrete juga memberikan perlawanan, mengusulkan versi mata uang yang disederhanakan terbatas pada pembayaran ritel offline. Navarrete bersikeras bahwa euro digital tidak boleh menggantikan sistem penyelesaian yang ada yang digunakan antara bank dan penyedia layanan pembayaran — area di mana, katanya, Eurosystem sudah beroperasi secara efisien.

Menyeimbangkan Inovasi Dengan Stabilitas

Perdebatan ini menangkap persimpangan jalan di mana Eropa sekarang berdiri. ECB menginginkan euro digital untuk memperkuat kemandirian finansial dan memodernisasi pembayaran lintas batas, sementara kelompok perbankan khawatir hal itu dapat memperkenalkan ketidakstabilan atau bahkan memicu pelarian modal selama krisis.

Sikap Italia mencerminkan ketegangan yang lebih luas: bagaimana memodernisasi sistem moneter Eropa tanpa membongkar struktur yang mendukungnya. Euro digital, yang masih bertahun-tahun dari peredaran, sedang membentuk diri menjadi proyek politik sebanyak proyek ekonomi — yang akan menguji kesatuan visi keuangan Eropa.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Italia Menginginkan Euro Digital – Tetapi Tidak dengan Biayanya Sendiri pertama kali muncul di Coindoo.