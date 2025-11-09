Inilah Seberapa Tinggi Harga XRP Ripple Bisa Mencapai Minggu Ini

Harga XRP memasuki fase kunci saat pasar menyesuaikan diri setelah penurunan tajam minggu lalu. Dalam hal ini, XRP berpindah tangan pada sekitar $2,26, mengkonsolidasikan kerugian sebelumnya yang sempat melihatnya turun di bawah $2,10, dengan sentimen keseluruhan yang perlahan membaik. Ini terjadi pada saat ketika Ripple kembali menjadi berita utama. Harga XRP memasuki fase kunci saat pasar menyesuaikan diri setelah penurunan tajam minggu lalu. Dalam hal ini, XRP berpindah tangan pada sekitar $2,26, mengkonsolidasikan kerugian sebelumnya yang sempat melihatnya turun di bawah $2,10, dengan sentimen keseluruhan yang perlahan membaik. Ini terjadi pada saat ketika Ripple kembali menjadi berita utama.