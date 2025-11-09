Paul Chan: Jumlah startup di Hong Kong akan meningkat sebesar 40% menjadi sekitar 4.700 dalam lima tahun.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Zhitong Finance, Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan Mo-po menyatakan dalam blognya bahwa, berkat upaya bersama pemerintah dan berbagai sektor selama bertahun-tahun, ekosistem inovasi dan teknologi Hong Kong telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah startup di Hong Kong telah meningkat sebesar 40% menjadi sekitar 4.700. PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Zhitong Finance, Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan Mo-po menyatakan dalam blognya bahwa, berkat upaya bersama pemerintah dan berbagai sektor selama bertahun-tahun, ekosistem inovasi dan teknologi Hong Kong telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah startup di Hong Kong telah meningkat sebesar 40% menjadi sekitar 4.700.