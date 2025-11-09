BursaDEX+
Polisi Rusia menangkap beberapa tersangka yang dituduh menculik dan membunuh seorang investor kripto dari St. Petersburg dan istrinya di UAE. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengumumkan penangkapan di beberapa wilayah pada 8 November 2025 terhadap tersangka yang diduga terkait dengan penculikan dan pembunuhan investor kripto St. Petersburg Roman Novak dan istrinya Anna pada Oktober, yang [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/russian-authorities-arrest-suspects-over-crypto-investor-couples-uae-murder/

Otoritas Rusia Menangkap Tersangka Atas Pembunuhan Pasangan Investor Kripto di UEA

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 15:33

Polisi Rusia menangkap beberapa tersangka yang dituduh menculik dan membunuh seorang investor kripto St. Petersburg dan istrinya di UEA. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengumumkan penangkapan di beberapa wilayah pada 8 November 2025 terhadap tersangka yang diduga terkait dengan penculikan dan pembunuhan investor kripto St. Petersburg Roman Novak dan istrinya Anna, yang […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/russian-authorities-arrest-suspects-over-crypto-investor-couples-uae-murder/

