Otoritas Rusia Menangkap Tersangka Atas Pembunuhan Pasangan Investor Kripto di UEA

Polisi Rusia menangkap beberapa tersangka yang dituduh menculik dan membunuh seorang investor kripto St. Petersburg dan istrinya di UEA. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengumumkan penangkapan di beberapa wilayah pada 8 November 2025 terhadap tersangka yang diduga terkait dengan penculikan dan pembunuhan investor kripto St. Petersburg Roman Novak dan istrinya Anna, yang […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/russian-authorities-arrest-suspects-over-crypto-investor-couples-uae-murder/
