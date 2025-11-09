Pasar kripto telah menunjukkan kinerja campuran dalam 24 jam terakhir, dengan fluktuasi besar pada koin individual dan angka likuidasi yang relatif rendah. Total likuidasi tetap terbatas pada $230 juta, yang sangat rendah dibandingkan dengan koreksi sebelumnya. Meskipun banyak koin besar menunjukkan angka merah, ada juga...
Berita Bitcoin dan Ethereum sedikit menurun, Monero naik hampir 20% pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.