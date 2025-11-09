BursaDEX+
Pasar kripto telah menunjukkan kinerja campuran dalam 24 jam terakhir, dengan fluktuasi besar pada koin individual dan angka likuidasi yang relatif rendah. Total likuidasi tetap terbatas pada $230 juta, yang sangat rendah dibandingkan dengan koreksi sebelumnya. Meskipun banyak koin besar menunjukkan angka merah, ada juga... Berita Bitcoin dan Ethereum sedikit menurun, Monero naik hampir 20% pertama kali muncul di Blockchain Stories.

Bitcoin dan Ethereum sedikit menurun, Monero naik hampir 20%

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/09 15:03
Bitcoin dan Ethereum sedikit menurun, Monero naik hampir 20%

Pasar kripto telah menunjukkan kinerja campuran dalam 24 jam terakhir, dengan fluktuasi besar pada koin individual dan angka likuidasi yang relatif rendah. Total likuidasi tetap terbatas pada $230 juta, yang sangat rendah dibandingkan dengan koreksi sebelumnya. Meskipun banyak koin besar menunjukkan angka merah, ada juga...

Berita Bitcoin dan Ethereum sedikit menurun, Monero naik hampir 20% pertama kali muncul di Blockchain Stories.

