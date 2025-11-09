BursaDEX+
Bank-bank Italia telah menyatakan dukungan mereka untuk inisiatif euro digital Bank Sentral Eropa (ECB), tetapi meminta agar biaya implementasi disebarkan selama beberapa tahun karena beban keuangan yang ditimbulkannya pada sektor tersebut."Kami mendukung euro digital karena ini mewujudkan konsep kedaulatan digital," kata Marco Elio Rottigni, Manajer Umum Asosiasi Perbankan Italia (ABI), selama seminar pers di Florence, seperti dilaporkan Reuters pada hari Jumat."Biaya untuk proyek ini, bagaimanapun, sangat tinggi dalam konteks pengeluaran modal yang harus ditanggung bank. Biaya tersebut dapat disebarkan dari waktu ke waktu," tambah Rottigni.

Bank Italia mendukung euro digital tetapi mendesak ECB untuk menyebarkan biaya: Reuters

2025/11/09 15:09
Bank-bank Italia telah mendukung proyek euro digital ECB tetapi meminta agar biaya implementasi disebarkan selama beberapa tahun.

Bank-bank Italia telah menyatakan dukungan mereka untuk inisiatif euro digital Bank Sentral Eropa (ECB), tetapi meminta agar biaya implementasi disebarkan selama beberapa tahun karena beban keuangan yang ditimbulkannya pada sektor tersebut.

"Kami mendukung euro digital karena ini mewujudkan konsep kedaulatan digital," kata Marco Elio Rottigni, Manajer Umum Asosiasi Perbankan Italia (ABI), selama seminar pers di Florence,  Reuters melaporkan pada hari Jumat.

"Biaya untuk proyek ini, bagaimanapun, sangat tinggi dalam konteks pengeluaran modal yang harus ditanggung bank. Biaya tersebut dapat disebarkan dari waktu ke waktu," tambah Rottigni.

