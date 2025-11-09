VWAP semakin populer di kalangan trader dan algoritma

Bagi mereka yang aktif di dunia analisis teknikal, VWAP bukanlah istilah yang asing. Daan Crypto Trades membagikan melalui X mengapa indikator ini menjadi bagian tetap dari strategi tradingnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dia menyebutnya sebagai salah satu alat yang paling sering digunakannya, sebagian karena...
Pesan VWAP semakin kuat di kalangan trader dan algoritma pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.