VWAP semakin populer di kalangan trader dan algoritma

Bagi mereka yang aktif di dunia analisis teknikal, VWAP bukanlah istilah yang asing. Daan Crypto Trades membagikan melalui X mengapa indikator ini menjadi bagian tetap dari strategi tradingnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dia menyebutnya sebagai salah satu alat yang paling sering digunakannya, sebagian karena...

Pesan VWAP semakin kuat di kalangan trader dan algoritma pertama kali muncul di Blockchain Stories.