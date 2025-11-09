Trump Mendukung Rencana UE untuk Membuka $217 Miliar Aset Rusia yang Dibekukan untuk Bantuan Ukraina

Gedung Putih telah menyetujui rencana Uni Eropa untuk memanfaatkan $217 miliar investasi Rusia yang dibekukan untuk mendukung Ukraina.

Meskipun mendapat dukungan A.S., tantangan hukum dan politik lainnya telah menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Pernahkah Anda bertanya-tanya ke mana sebenarnya dana yang disita atau dibekukan oleh pejabat pemerintah? Nah hari ini, kita akan melihat bagaimana Amerika Serikat, bermitra dengan Uni Eropa, berencana memanfaatkan uang yang dibekukan dari Rusia untuk memberikan bantuan bagi warga Ukraina. Menurut pembaruan yang dibagikan, Gedung Putih menyetujui rencana Uni Eropa untuk menggunakan hampir $217 miliar aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina dan juga meningkatkan tekanan terhadap Moskow.

Uni Eropa dan A.S. Bergabung untuk Memberikan Dukungan bagi Ukraina

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Reuters, dana ini telah diblokir di Eropa sejak 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, dan sejak itu dipandang sebagai senjata finansial melawan Kremlin, meskipun tidak pernah secara resmi diambil.

Namun dalam upaya membantu warga Ukraina, Komisi Eropa ingin mengizinkan negara anggota lainnya untuk mengakses sekitar 185 miliar euro dari total 210 miliar yang disimpan di seluruh benua, tanpa mengambil kepemilikan penuh atas uang tersebut. Tujuan Uni Eropa adalah menggunakan sumber daya ini secara strategis untuk membantu upaya pertahanan dan rekonstruksi Ukraina sambil menjaga langkah tersebut dalam batas-batas hukum internasional.



Seorang pejabat A.S., yang meminta untuk tetap anonim, memberi tahu reporter Reuters bahwa Washington sangat mendukung upaya Uni Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan sebagai alat untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Menurut sumber anonim tersebut, pemerintah Amerika sepenuhnya mendukung pendekatan Uni Eropa terhadap situasi ini.

Namun, meskipun ada persetujuan A.S., beberapa kekhawatiran hukum dan politik terus memperlambat kemajuan, karena banyak pemimpin Eropa tetap berhati-hati tentang kemungkinan dampak negatif. Sejauh ini, sebagian besar uang yang dibekukan disimpan di Belgia, dan pejabat keuangan Belgia telah ragu-ragu untuk melanjutkan rencana tersebut karena kekhawatiran tentang implikasi hukum dan risiko kemungkinan pembalasan dari Moskow.



Sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, sejumlah besar negara Barat telah membekukan aset mereka, dengan beberapa di antaranya milik lembaga negara Rusia dan bank sentral yang berjumlah sekitar $300 juta.

Secara keseluruhan, metode yang diusulkan baru-baru ini tidak bertujuan untuk sepenuhnya mengambil alih kepemilikan investasi pemerintah Rusia tetapi merupakan upaya hati-hati untuk mengarahkan kembali keuntungan atau bunga dari aset yang dibekukan untuk membantu mendukung kebutuhan militer, kemanusiaan, dan pembangunan kembali penting lainnya di Ukraina.

