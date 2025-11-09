BursaDEX+
Dengan mengintegrasikan infrastruktur RWA LERAX ke dalam platform Web3 SocialFi-nya, Metya memperluas kemampuan jaringannya dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Metya Bergabung dengan LERAX untuk Membawa RWA ke Platform SocialFi Web3-nya

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/11/09 17:30
LERAX, blockchain Layer 1 yang kompatibel dengan EVM yang berfokus pada tokenisasi RWA, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan Metya, platform kencan berbasis Web3 yang menggabungkan teknologi AI dan blockchain untuk memfasilitasi interaksi pengguna dan transaksi token. Melalui kolaborasi dengan LERAX, Metya memperkenalkan penawaran RWA ke dalam platform sosial terdesentralisasinya, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aset dunia nyata dan mendapatkan imbal hasil.

Metya adalah platform kencan Web3, socialFi yang memanfaatkan teknologi AI dan blockchain untuk memberikan pengguna pengalaman kencan sosial dan interaksi aset digital yang terdesentralisasi, aman, dan rahasia. Dengan bermitra dengan LERAX, Metya meningkatkan kemampuan platform digitalnya dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik bagi penggunanya.

Metya Memanfaatkan Teknologi LERAX untuk Layanan RWA

RWA (aset dunia nyata) adalah salah satu tren yang paling menarik dan berdampak dalam DeFi saat ini, membuat aset bernilai tinggi dapat diakses oleh banyak orang dengan mulus dan hemat biaya melalui tokenisasi. Dengan ekspansi ke sektor inovatif ini, Metya memahami pentingnya RWA bagi pengguna Web3.

Dengan platform kencan terdesentralisasinya, Metya mengatasi kemunduran yang terkait dengan platform sosial tradisional, yang mengendalikan data pengguna dan tidak menawarkan manfaat ekonomi kepada pengguna berdasarkan interaksi sosial. Melalui model ekonomi tokennya, Metya merevolusi persepsi manusia tentang cinta dan interaksi sosial. Di platformnya, orang tidak hanya mencari cinta, tetapi juga mendapatkan insentif kripto melalui keterlibatan dalam aktivitas terdesentralisasi, mengembangkan hubungan yang memperkaya, dan mereferensikan teman. Model ini memotivasi pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam platform terdesentralisasi dan memberi mereka penghargaan atas interaksi sosial.

Dengan memperkenalkan RWA ke dalam platform sosialnya melalui kolaborasi dengan LERAX, Metya menjembatani kesenjangan antara efisiensi modal dan utilitas DeFi di jaringannya.

LERAX adalah jaringan blockchain yang memfasilitasi tokenisasi teregulasi dari aset fisik (seperti kekayaan intelektual, saham, obligasi, komoditas, dan real estat), memungkinkan investor untuk mengakses RWA yang memberikan hasil lebih baik, likuiditas lebih besar, dan diversifikasi lanjutan. Melalui integrasi dengan LERAX, Metya memperluas kemampuan teknologi platformnya, memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan aset yang ditokenisasi dan mengakses likuiditas DeFi yang lebih dalam.

RWA: Kebangkitan dan Perannya 

Kolaborasi ini memungkinkan interoperabilitas yang mulus antara jaringan tokenisasi RWA blockchain L1 LERAX dan jaringan BNB Smart Chain Metya, memungkinkan pertukaran token yang cepat dan hemat biaya, pergerakan aset, dan strategi hasil yang ditingkatkan dengan slippage minimal.

Pasar tokenisasi terus melonjak, dengan TVL kumulatif dalam RWA yang ditokenisasi saat ini berdiri di $17,77 miliar, menurut data terbaru dari DeFiLlama. Ini mewakili pertumbuhan 131% sejak awal 2024, menunjukkan adopsi cepat aset dunia nyata dalam ekosistem kripto. Kolaborasi di atas memposisikan Metya dan LERAX sebagai pelopor dalam menghubungkan RWA yang patuh dengan solusi hasil yang didorong oleh kripto.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

